Advertisement
trendingNow13053959
Hindi NewsदुनियाLaurent Vinatier की कहानी जानिए, फ्रांस के नागरिक को रूस ने क्‍यों पकड़ा

Laurent Vinatier की कहानी जानिए, फ्रांस के नागरिक को रूस ने क्‍यों पकड़ा

Laurent Vinatier: रूस ने वेस्ट बैंक में 3 साल की सजा काट रहे फ्रांसीसी नागरिक लॉरेंट विनाटियर के मामले पर फ्रांसीसी अधिकारियों से संपर्क किया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस ने इस संबंध में फ्रांस को एक प्रस्ताव दिया है. विनाटियर पर रूस की सैन्य जानकारी इकट्ठा करने का आरोप था और उन्हें अक्टूबर 2024 में तीन साल की सजा दी गई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Laurent Vinatier: रूस ने वेस्ट बैंक में 3 साल की सजा काट रहे फ्रांसीसी नागरिक लॉरेंट विनाटियर के मामले पर फ्रांसीसी अधिकारियों से संपर्क किया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस ने विनाटियर के संबंध में फ्रांसीसियों को एक प्रस्ताव दिया है और अब यह निर्णय फ्रांस पर निर्भर है. पेसकोव ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया.

मॉस्को में गिरफ्तार हुए थे विनाटियर 

बता दें, लॉरेंट विनाटियर एक फ्रांसीसी राजनीतिक विद्वान है.  लॉरेंट विनाटियर को 2024 में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया था और उन पर रूस की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था. उन्हें विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण न करने का दोषी ठहराया गया था. इसके बाद, अक्टूबर 2024 में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई. इन आरोपों के तहत उन्हें अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती थी. फ्रांस ने इस सजा की आलोचना की और विनाटियर की तत्काल रिहाई की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी विनाटियर की स्थिति पर गहरी नजर रखी है. पेरिस में फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फाव्रेक्स ने कहा कि मंत्रालय विनाटियर को कांसुलर सहायता प्रदान कर रहा है और उनकी शीघ्र रिहाई के लिए पूरी तरह से सक्रिय है. विनाटियर पर लगाए गए आरोपों में यह कहा गया कि उन्होंने रूस की सैन्य और सैन्य-तकनीकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती थी.

उन्होंने इस दौरान रूस के विदेशी एजेंटों के लिए आवश्यक पंजीकरण से बचने का प्रयास किया था. इस बीच आपको बता दें कि रूस में जासूसी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है खासकर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जिसमें विदेशी नागरिकों को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. हाल ही में रूस ने कुछ पश्चिमी नागरिकों को भी कैदियों की अदला-बदली के तहत रिहा किया है जो दो देशों के बीच के तनाव को कम करने का एक तरीका बन गया है.

ये भी पढ़ें: क्या है एरिया सी? जहां इजराइल बनाना चाहता है नई बस्तियां, 14 देश क्‍यों कर रहे ऐतराज

जानें कौन है लॉरेंट विनाटियर

बता दें, लॉरेंट विनाटियर एक फ्रांसीसी शोधकर्ता और संघर्ष मध्यस्थता एनजीओ के सलाहकार है. विनाटियर जो स्विट्जरलैंड स्थित एक मानवाधिकार संगठन के लिए काम कर रहे थे पर आरोप था कि उन्होंने रूस की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी. आरोपों के तहत, उन्हें 'विदेशी एजेंट' के रूप में पंजीकरण न कराने का दोषी ठहराया गया था.

इसके बाद, रूसी अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी जिससे फ्रांस ने कड़ी निंदा की और विनाटियर की तत्काल रिहाई की मांग की. फ्रांस ने उनकी गिरफ्तारी को रूस की दुष्प्रचार मुहिम का हिस्सा बताया. इस दौरान, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने उनके लिए कांसुलर सहायता देने और उनकी रिहाई के लिए पूरी तरह से सक्रिय रहने की बात कही. वहीं, रूस ने इस मामले में फ्रांस से एक प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Russia-France Realationship

Trending news

BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर