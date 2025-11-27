ट्रंप फ्री में नहीं, अरबों-खरबों डॉलर के फायदे के लिए रूस-यूक्रेन में रुकवाना चाहते हैं जंग? यूरोपीए संघ खुद काटना चाहता है मलाई; जानें पूरा मामला

Donald Trump Ukraine Russia peace deal: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शांति योजना ने यूरोप में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने अपनी शुरुआती 28-पॉइंट प्लान में प्रस्ताव दिया था कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए 100 अरब डॉलर रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों से और 100 अरब डॉलर यूरोपीय संघ (EU) से जुटाए जाएं. लेकिन सबसे विवादित हिस्सा यह है कि इस पूरी स्कीम का नियंत्रण सिर्फ अमेरिका के हाथ में होगा, और फंड से होने वाले मुनाफे का 50% हिस्सा सीधे वॉशिंगटन को जाएगा. जिसके बाद यूरोपीय नेताओं का कहना है कि यह योजना शांति स्थापित करने से ज्यादा अमेरिका के आर्थिक फायदे पर केंद्रित है. इसी वजह से EU और अमेरिका के बीच इस प्रस्ताव को लेकर तीखी तकरार छिड़ गई है.

रूस की फ्रीज संपत्तियों पर अमेरिका–यूरोप आमने-सामने

यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच यूरोपीय संघ पर पहले ही भारी वित्तीय दबाव है. AP की रिपोर्ट के मुताबिक, EU अब तक करीब 197 अरब डॉलर की मदद दे चुका है, लेकिन 2026–27 तक यूक्रेन को 153 अरब डॉलर और चाहिए होंगे. इसी बीच ट्रंप का प्रस्ताव आया कि रूस की 225 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों को अमेरिका के नियंत्रण में लेकर यूक्रेन की मदद की जाए. यूरोप इससे असहज है, क्योंकि EU पहले से ही इन संपत्तियों को बेचकर यूक्रेन को सपोर्ट देने की अपनी रणनीति पर काम कर रहा था. यूरोपीय नेताओं का मानना है कि ट्रंप की योजना ने इस कोशिश को झटका दे दिया है.

EU अध्यक्ष का सख्त संदेश – “सिर्फ यूरोप बिल नहीं भरेगा”

EU आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने स्ट्रासबर्ग में कहा कि वे ऐसा कोई तरीका नहीं देखतीं जिसमें सिर्फ यूरोपीय टैक्सपेयर इस युद्ध का बिल भरें. उनका यह बयान साफ दिखाता है कि यूरोप को अमेरिका का आइडिया बिल्कुल रास नहीं आ रहा. EU मानता है कि रूस की फ्रीज संपत्तियां ही यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं—अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया गया.

यूरोप के पास 225 अरब डॉलर की चाबी, लेकिन खतरा भी बड़ा

रूस की अधिकतर फ्रीज संपत्तियां बेल्जियम स्थित वित्तीय संस्था Euroclear में हैं, जिनकी कीमत करीब 225 अरब डॉलर बताई जाती है. सबसे बड़ी रुकावट बेल्जियम की चिंता है. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर का कहना है कि रूस बदले की कार्रवाई कर सकता है और एक छोटे देश के तौर पर बेल्जियम इसका भारी नुकसान झेल सकता है. हालांकि हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद उम्मीद है कि बेल्जियम थोड़ा नरम रुख अपना सकता है.

EU में बढ़ती सहमति – “अगर हम नहीं करेंगे, तो अमेरिका कब्जा कर लेगा”

यूरोपीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर EU ने फैसला लेने में देर की, तो अमेरिका रूसी संपत्तियों पर खुद दावा कर सकता है. ECFR की सीनियर फेलो अगाथे डे-मारे ने चेताया कि ट्रंप की योजना यूरोप के हाथ बंधे होने का फायदा उठा सकती है. स्वीडन की विदेश मंत्री भी मानती हैं कि संपत्तियां जब्त करना “टैक्सपेयर के लिए सबसे न्यायसंगत” रास्ता है.

EU नेता इस मुद्दे पर 18 दिसंबर को ब्रसेल्स में बड़ी बैठक कर फैसला लेने की कोशिश करेंगे.