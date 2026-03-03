Advertisement
ईरान में क्या काम कर रहे थे रूस के सैकड़ों लोग? अमेरिका के हमले की वजह यही तो नहीं

ईरान में क्या काम कर रहे थे रूस के सैकड़ों लोग? अमेरिका के हमले की वजह यही तो नहीं

Iran War: रूस की सरकारी एजेंसी रोसाटॉम ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के अप्रत्याशित हमलों के चलते बड़ा फैसला लिया है. जिसके तार न सिर्फ ईरान-अमेरिका की 75 साल पुरानी अदावत से जुड़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका और सोवियत रूस के जमाने से चली आ रही पारंपरिक दुश्मनी की ओर भी इशारा कर रहे हैं.

Mar 03, 2026, 10:43 PM IST
Bushehr nuclear plant: रूस की सरकारी न्यूक्लियर एजेंसी, रोसाटॉम ने ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले के चलते बुशहर पोर्ट सिटी में स्थित ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नई इकाइयों का निर्माण कार्य रोक दिया है. रोसाटॉम के चीफ एलेक्सी लिकाचेव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में खराब हालातों के चलते उसे अपने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लेना पड़ा. ईरान अपनी साढ़े नौ करोड़ से ज्यादा आबादी को सुरक्षित करने के नाम पर अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था. दूसरी ओर अमेरिका यह नहीं चाहता था कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाए ताकि क्षेत्र में उसके दबदबे को चुनौती देकर, उसके खासमखास सऊदी अरब को चुनौती दे सके.

हालांकि लिकाचेव ने इससे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के नजदीक हो रहे हमलों से पैदा हो रहे खतरे पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था, 'धमाकों की आवाज न्यूक्लियर प्लांट से कुछ किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, हालांकि प्लांट को सीधे निशाना नहीं बनाया जा रहा. ये अच्छी बात है.' 

दूसरी और तीसरी यूनिट का काम रोका

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लिकाचेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'प्लांट की दूसरी और तीसरी इकाइयों के निर्माण स्थलों पर काम रोक दिया गया है. ईरान के ऊपर जिस तरह हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए फिलहाल आगे के लिए कुछ कहना मुश्किल है. लेकिन हम लोग हर हाल में वहीं रहेंगे. ये न्यूक्लियर साइट हमारी प्राथमिकताओं में से एक होगी.'

ईरान में रूस के सैकड़ों लोग क्या कर रहे हैं?

लिकाचेव ने बताया कि ईरानी न्यूक्यिर इंडस्ट्री के नेतृत्व से फिलहाल टेलीफोनिक या ईमेल के जरिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन साइट पर मौजूद स्टाफ हमारे संपर्क में है. लिकाचेव ने ये भी बताया कि लगभग 639 रूसी कर्मी अभी भी ईरान में हैं और उनमें से कुछ जो पहले से ही राजधानी तेहरान में थे, वहां से निकल रहे हैं. शनिवार को जब ईरान पर हमला शुरू हुआ, तब करीब 100 लेबर और उनकी फैमिली को वहां से निकाला गया था. एयर स्ट्राइक के मद्देनजर बाकी स्टाफ को सुरक्षित निकालने के लिए पुतिन सरकार काम कर रही है.

(फोटो क्रेडिट: रॉयटर्स)

ईरान-अमेरिका में पुरानी अदावत-तनातनी की पहली कहानी

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की शुरुआत 1953 से मानी जाती है. जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने 'ऑपरेशन एजेक्स' चलाकर एक लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था. तब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग थे. उनकी सरकार गिरने के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को फिर से सत्ता में मजबूत किया गया. उस दौर में ईरान ताकत में काफी कमजोर था, लेकिन खामेनेई ने ईरान को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जो अमेरिका से किसी भी तरह की दोस्ती या तालुक रखने वाले दर्जन भर देशों को एक साथ मार-मार कर उनका हाल बेहाल कर दिया है.

रूस-अमेरिका पारंपरिक प्रतिद्वंदी

सोवियत संघ (USSR) के विघटन के बाद रूस बना. लेकिन यूएसएसआर के जमाने से ही अमेरिका उसे अपना पारंपरिक शत्रु मानता है. दोनों के बीच उसी पुराने दौर से वर्चस्व की लड़ाई है.

यह भी पढ़ें- मिडिल-ईस्ट में फूटेगा 'महाविनाशक बम'? अमेरिकी एडवायजरी के बीच याद आया दुनिया को 150 बार उड़ा देने वाला ट्रंप का बयान

शीत युद्ध के खत्म होने के बाद भले ही दोनों एक दूसरे से सीधा न टकराते हों, लेकिन वो अपनी पुरानी अदावत भूले भी नहीं हैं. इसलिए अमेरिका भला ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पारंपरिक शत्रु रूस, ईरान में अपने लोग भेजकर उसके लिए परमाणु प्लांट का सेटअप खड़ा कर दे.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

