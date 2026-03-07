अमेरिका का ठिकाना कहां है, हमला कहां करना है...? पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा रूस- रिपोर्ट

US-Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग के बीच रूस द्वारा ईरान की मदद करने का दावा किया गया है. द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी अहम खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है.

रिपोर्ट में तीन अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मॉस्को मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाने में तेहरान की मदद के लिए इंटेलिजेंस साझा कर रहा है. इसमें अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की सटीक लोकेशन से जुड़ी जानकारी भी शामिल बताई गई है. हालांकि रिपोर्ट में इन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

चीन भी कर सकता है ईरान की मदद: रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस अपनी सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर ईरान को रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध करा रहा है. हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान की निगरानी क्षमता कमजोर हुई है, ऐसे में यह जानकारी उसके लिए काफी अहम मानी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में अमेरिकी ठिकानों पर हुए कुछ हमलों की सटीकता, जैसे कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य सुविधा पर ड्रोन हमला जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, संभवतः इसी तरह की खुफिया मदद का परिणाम हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक यह रूस के पहले के रुख से बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि मॉस्को इस संघर्ष से दूरी बनाए रखेगा और केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित रहेगा. हालांकि अब वह पर्दे के पीछे से सहयोगी की भूमिका निभाता नजर आ रहा है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल चीन इस सैन्य टकराव से दूर बना हुआ है, लेकिन अमेरिका को संकेत मिले हैं कि भविष्य में बीजिंग ईरान को वित्तीय मदद या मिसाइल से जुड़े उपकरण उपलब्ध करा सकता है. यदि ऐसा होता है तो ये जंग और भी लंबा खिच सकता है.

पुतिन और राष्ट्रपति पेजेशकियन के बीच फोन पर हुई बात

इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच फोन पर बातचीत हुई. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात और जारी तनाव पर चर्चा की. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए तुरंत दुश्मनी खत्म करने और बल प्रयोग से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया.

President of Russia Vladimir Putin and President of Iran Masoud Pezeshkian spoke over the phone. Putin reaffirmed Russia’s principled stance for an immediate cessation of hostilities and rejection of force to resolve issues with Iran.https://t.co/wWvoNpOIl2 pic.twitter.com/lBPbLdqiWK — MFA Russia (@mfa_russia) March 6, 2026

उन्होंने कहा कि रूस हमेशा से विवादों को बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने के पक्ष में रहा है.