Hindi Newsदुनियाअमेरिका का ठिकाना कहां है, हमला कहां करना है...? पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा रूस- रिपोर्ट

अमेरिका का ठिकाना कहां है, हमला कहां करना है...? पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा रूस- रिपोर्ट

Iran War: अमेरिका-इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच रूस ईरान को खुफिया मदद दे रहा है. द वॉशिंगटन पोस्ट ने तीन अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि रूस मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाने में ईरान की मदद के लिए जानकारी साझा कर रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:25 AM IST
फोटो- X
फोटो- X

US-Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग के बीच रूस द्वारा ईरान की मदद करने का दावा किया गया है. द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी अहम खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है.

रिपोर्ट में तीन अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मॉस्को मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाने में तेहरान की मदद के लिए इंटेलिजेंस साझा कर रहा है. इसमें अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की सटीक लोकेशन से जुड़ी जानकारी भी शामिल बताई गई है. हालांकि रिपोर्ट में इन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

चीन भी कर सकता है ईरान की मदद: रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस अपनी सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर ईरान को रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध करा रहा है. हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान की निगरानी क्षमता कमजोर हुई है, ऐसे में यह जानकारी उसके लिए काफी अहम मानी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में अमेरिकी ठिकानों पर हुए कुछ हमलों की सटीकता, जैसे कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य सुविधा पर ड्रोन हमला जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, संभवतः इसी तरह की खुफिया मदद का परिणाम हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक यह रूस के पहले के रुख से बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि मॉस्को इस संघर्ष से दूरी बनाए रखेगा और केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित रहेगा. हालांकि अब वह पर्दे के पीछे से सहयोगी की भूमिका निभाता नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्या होंगी नई कीमतें

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल चीन इस सैन्य टकराव से दूर बना हुआ है, लेकिन अमेरिका को संकेत मिले हैं कि भविष्य में बीजिंग ईरान को वित्तीय मदद या मिसाइल से जुड़े उपकरण उपलब्ध करा सकता है. यदि ऐसा होता है तो ये जंग और भी लंबा खिच सकता है.

पुतिन और राष्ट्रपति पेजेशकियन के बीच फोन पर हुई बात

इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच फोन पर बातचीत हुई. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात और जारी तनाव पर चर्चा की. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए तुरंत दुश्मनी खत्म करने और बल प्रयोग से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि रूस हमेशा से विवादों को बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने के पक्ष में रहा है.

US-Israel-Iran WarRussia

