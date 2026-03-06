ईरान की जंग में क्या रूस की हो गई सीधी एंट्री? यूं ही नहीं चुन-चुनकर हो रहे अमेरिकी बेस पर अटैक!

Iran war: ईरान पर इजरायल और अमेरिका की चढ़ाई का सातवां दिन है. इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन और खुफिया एजेंसी के एजेंट्स ने राष्ट्रपति को ऐसी सीक्रेट बात बताई, जिससे ट्रंप की त्योरियां चढ़ गई हैं. जंग के बीच में ट्रंप को ऐसा क्या पता लगा कि उनका माथा ठनक उठा, आइए जानते हैं.
Trending Photos
US-Israel attack on Iran: मिडिल ईस्ट की फिजाओं में बारूद की महक है. जिसकी सीमाओं के चारों ओर छाए काले धुएं के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे. अकेला ईरान, अमेरिका से किसी भी तरह का रिश्ता रखने वाले दर्जनभर देशों के ऊपर काल बनकर टूट रहा है. वॉर प्रोपेगेंडा को लेकर दोनों तरफ के दावों के बीच अमेरिकी फौज को पता चला है कि ईरान, इसलिए जंग के अखाड़े में डटा है, क्योंकि उनका पारंपरिक शत्रु देश रूस, तेहरान की बैकिंग कर रहा है. इस खुलासे ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं, क्या वाकई ईरान की जंग में रूस की इनडायरेक्ट एंट्री हो गई है, ऐसी अटकलों की क्या वजह है, जानते हैं.
जंग के मैदान से आई इस खबर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को माई डियर फ्रेंड कहकर बुलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी है. दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूस, मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए ईरान को मुखबिरी कर रहा है. यानी ये इस बात का पहला संकेत है कि अमेरिका का पुराना और पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुका है.
अमेरिका अफसरों का दावा है कि रूस अपने सैटेलाइट्स की मदद से अमेरिकी एक्शन के होने वाले तमाम हमलों को लेकर उसे पहले से जानकारी देकर आगाह कर रहा है. मामले की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले 3 अधिकारियों का दावा है कि बीते शनिवार को युद्ध शुरू होने के बाद से, रूस ने ईरान को युद्धपोतों और विमानों सहित अमेरिकी सैन्य संपत्तियों के ठिकाने बताए हैं. इससे संकेत मिलते हैं कि रूस भले ही ईरान को अपने घातक हथियार न दे रहा हो, लेकिन सटीक मुखबिरी करके अमेरिका-इजरायल की फौज को नुकसान पहुंचा रहा है.
वाशिंगटन स्थित रूसी दूतावास ने जब इस खबर से जुड़ा सवाल पूछा तो रूसी अधिकारियों ने उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया. मॉस्को ने यह कहते हुए कन्नी काट ली कि रूस जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करता है, क्योंकि ईरान के साथ गलत हुआ है. हालांकि ईरान को रूस द्वारा दी जा रही जानकारी का पूरा इनपुट नहीं मिल पाया है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि लड़ाई शुरू होने के एक सप्ताह बाद तक अमेरिका के सामने टिक पाना बिना किसी बड़े सपोर्ट के संभव नहीं है.