यूक्रेन में रूस बरसा रहा इंसान को 'पिघला' देने वाला बम, ये खौफनाक VIDEO देख सिहर उठी दुनिया

russia ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच बीते 25 दिनों से जंग जारी है. अब तक के हमलों में रूस, यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर चुका है. दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता का अभी तक कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा. 'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबित युद्ध के बीच यूक्रेन पर रूस ने थर्मोबेरिक बम दागे हैं. इन हमलों का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना ने घातक थर्मोबेरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट दागे हैं. थर्मोबेरिक बम को दुश्मन के लक्ष्यों को 'पिघलाने' के लिए जाना जाता है.

बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले से ही इस बम की चर्चा होते आ रही है. थर्मोबेरिक बम को ‘फादर ऑफ ऑल बॉम्‍ब’ भी कहा जाता है. परमाणु हथ‍ियार की ही तरह यह बम भी घातक और बेहद तबाही मचाही होने वाला होता है.

आइये आपको बताते हैं कि थर्मोबेरिक बम क्‍या है? यह कितना खतरनाक है? थर्मोबेरिक बम को दुनिया के सबसे घातक विस्फोटकों में गिना जाता है. इसे रूस ने 2007 में तैयार किया था. इसका वजन लगभग 7100 किलो होता है. यह रास्‍ते में आने वाली इमारतों और इंसानों का नामों-निशान मिटा देता है. इसे एयरोसॉल और वैक्‍यूम बम भी कहा जाता है. यह 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है. वैक्‍यूम बम ऑक्‍सीजन को सोखकर बड़ा धमाका करता है. ऐसे धमाकों के कारण इसमें से अल्‍ट्रासोनिक शॉकवेव निकलती है, जो भयानक तबाही मचाती हैं.

The first visual confirmation of the Russian TOS-1a thermobaric MLRS being fired in Ukraine. pic.twitter.com/T8tlhsKPRn

— Jimmy (@JimmySecUK) March 19, 2022