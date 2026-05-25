30000 फीट की ऊंचाई पर ब्रिटिश रक्षा सचिव के साथ हो गया भयंकर खेला; रूसी सीमा के पास ठप हुआ विमान का इंटरनेट और नेविगेशन!

John Healey RAF Jet GPS Blackout: रूस के एक घातक इलेक्ट्रॉनिक हमले ने ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली को ले जा रहे सैन्य विमान का GPS और इंटरनेट सिग्नल 3 घंटे तक पूरी तरह जाम कर दिया. एस्टोनिया से लौटते समय हुए इस ब्लैकआउट के कारण पायलटों को बैकअप नेविगेशन का सहारा लेना पड़ा. बिना गोली चले हुए इस हमले पर ब्रिटेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है.
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Russia Jams UK Defence Secretary Plane: रूस और NATO के बीच जारी तनाव अब सीधे आसमान में एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, रूसी सेना ने बिना एक भी गोली चलाए, यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन को 30000 फीट की ऊंचाई पर एक कड़ा और खौफनाक संदेश दिया है. रूस के एक घातक 'इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमले' (Electronic Warfare Attack) ने ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली को ले जा रहे रॉयल एयर फोर्स (RAF) के वीआईपी मिलिट्री जेट के सैटेलाइट नेविगेशन और संचार प्रणालियों को पूरी तरह ठप कर दिया. यह घटना उस वक्त हुई जब ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली एस्टोनिया में नाटो के पूर्वी मोर्चे पर तैनात ब्रिटिश सैनिकों से मिलकर वापस यूनाइटेड किंगडम (UK) लौट रहे थे. रूसी सीमा के पास अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में विमान का जीपीएस (GPS) और इंटरनेट सिग्नल लगातार तीन घंटे तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहा.
रक्षा सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली, उनके सहयोगी और मीडिया कर्मियों का एक दल RAF के डसॉल्ट फाल्कन 900LX (Dassault Falcon 900LX) परिवहन विमान से उड़ान भर रहा था. जैसे ही विमान रूसी क्षेत्र के करीब से गुजरा, अचानक उसकी पूरी सैटेलाइट कनेक्टिविटी गायब हो गई. इस इलेक्ट्रॉनिक हमले ने विमान के प्राथमिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) को पूरी तरह निष्क्रिय (डेड) कर दिया. विमान के अंदर का संचार नेटवर्क भी पूरी तरह टूट गया, जिससे रक्षा सचिव और पत्रकार तीन घंटे तक इंटरनेट या फोन का इस्तेमाल नहीं कर सके. हवा में पैदा हुए इस आपातकाल के बीच, आरएएफ के जांबाज पायलटों ने सूझबूझ दिखाई और विमान को सुरक्षित ब्रिटिश धरती पर वापस लाने के लिए पारंपरिक बैकअप नेविगेशन प्रणालियों का सहारा लिया.
सुरक्षा अधिकारी अभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या रूस ने विशेष रूप से रक्षा सचिव जॉन हीली के विमान को ट्रैक करके निशाना बनाया था, या फिर यह विमान बाल्टिक क्षेत्र में रूसी सैन्य ठिकानों द्वारा बनाए गए एक व्यापक और अंधाधुंध 'इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जोन' की चपेट में आ गया था. यह पहली बार नहीं है जब रूस ने किसी ब्रिटिश रक्षा सचिव के विमान के साथ ऐसा किया हो. इससे पहले मार्च 2024 में, तत्कालीन ब्रिटिश रक्षा सचिव को ले जा रहे जेट को भी रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र के पास 30 मिनट के जीपीएस ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था. लेकिन इस बार का 3 घंटे का हमला बेहद आक्रामक और लंबा था.
ये घटना मॉस्को द्वारा हाल के हफ्तों में की गई अत्यधिक आक्रामक चालों की श्रृंखला का हिस्सा है. कुछ ही दिन पहले, काला सागर (Black Sea) के ऊपर एक रूसी Su-35 लड़ाकू जेट ब्रिटेन के एक निहत्थे जासूसी विमान (RAF Rivet Joint) के इतने करीब आ गया था कि जेट के ऑटोमैटिक इमरजेंसी सिस्टम चालू हो गए और उसका ऑटोपायलट बंद हो गया था.
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इस खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक शत्रुता और आसमान में जीवन रक्षक प्रणालियों के ठप होने के बावजूद, ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली ने सुरक्षित लैंडिंग के बाद पायलटों की जमकर तारीफ की और रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी दी. जॉन हीली ने अपने बयान में कहा कि मैं आरएएफ (RAF) क्रू की बेहतरीन पेशेवर क्षमता और बहादुरी को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस खतरनाक स्थिति के बावजूद अपने मिशन को पूरा किया. मैं यह बात पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूं कि रूस की ये हरकतें नाटो, हमारे सहयोगियों और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के ब्रिटेन के संकल्प को रत्ती भर भी कमजोर नहीं कर पाएंगी.
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