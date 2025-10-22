Advertisement
पुतिन का ऐसा खौफ! ट्रंप जंग में नहीं बन रहे 'बिचौलिया'? रूस ने यूक्रेन पर 405 ड्रोन-28 मिसाइलों से पूरे देश में मचाया तांडव

Russian drone and missile attack on Ukraine: ट्रंप-पुतिन की शांति वार्ता टलने के बाद अब रूस ने और भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है. रूस ने यूक्रेन पर 405 ड्रोन और 28 मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद जेलेंस्की ने दुनिया से रूस पर सख्ती की गुहार लगाई है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 22, 2025, 05:30 PM IST
Russia launched a wide drone and missile attack Ukraine: रूस ने बुधवार रात जापान पर 405 जापानी और 28 मिसाइलों पर हमला किया है. इस भयानक हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए, जिनमें दो मासूम बच्चे भी शामिल थे. कीव, जापोरिजिया, ओडेसा और खार्किव जैसे शहरों में तबाही का मंजर दिखा है. रिक्शायशी निर्माण जल गिरा, बिजली गायब हो गई है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे रूस की बर्बरता के बारे में बताया और दुनिया से एकजुट होकर जवाब देने की अपील की है. सीबीसी न्यूज के अनुसार, "रूस ने बुधवार को पूरे यूक्रेन में एक व्यापक ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें दो बच्चों सहित कम से कम छह लोग मारे गए."

कीव में हालात दिल दहलाने वाले थे.पोह्रेबी गांव में एक घर पर मिसाइल गिरी, जहां आग में एक मां और उनकी दो बे‌ि

कीव में हालात दिल दहलाने वाले थे.पोह्रेबी गांव में एक घर पर मिसाइल गिरी, जहां आग में एक मां और उनकी दो बेटियां जिसमें 6 महीने की शिशु और 12 साल की लड़की जिंदगी हार गईं. गवर्नर मायकोला कलाश्निक ने कहा, "ये त्रासदी पूरे देश के लिए दुखद है." ड्निप्रो जिले में 16 मंजिला इमारत पर ड्रोन मलबा गिरा, 2 लोग मरे. मेयर विटाली क्लिट्सको ने टेलीग्राम पर बताया कि एक मेडिकल सेंटर की खिड़कियां उड़ गईं, कई इमारतें बर्बाद हुईं.  रॉयटर्स ने लिखा, "अग्निशामक खार्किव में रूसी ड्रोन हमले से प्रभावित किंडरगार्टन स्थल पर काम कर रहे हैं."

सर्दी से पहले रूस की चाल: बिजली संयंत्र निशाने पर
रूस ने यूक्रेन के बिजली ढांचे को निशाना बनाया ताकि सर्दी में देश को लाचार किया जाए. ऊर्जा मंत्री स्वितलाना ह्रिनचुक ने इसे "मासिव कम्बाइंड नाइट अटैक" बताया. डीटीईके कंपनी ने कहा कि ओडेसा में एक ऊर्जा संयंत्र को भारी नुकसान हुआ. कीव और ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में इमरजेंसी ब्लैकआउट लागू. यूक्रेन की वायुसेना ने 333 ड्रोन और 16 मिसाइलें मार गिराईं, लेकिन बाकी ने भारी तबाही मचाई.  जेलेंस्की ने कहा, "रूस को युद्ध खींचने का दबाव कम लग रहा है.दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए." 

जापोरिजिया और इजमाइल में कहर
जापोरिजिया और ओडेसा के बंदरगाह शहर इजमाइल भी रूस के निशाने पर रहे. जापोरिजिया में बालकनियां टूटीं, लोग मलबा साफ करते दिखे. खार्किव में एक किंडरगार्टन पर ड्रोन गिरा, लेकिन 48 बच्चे सुरक्षित रहे.रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि ये हमले यूक्रेन के सिविलियन टारगेट्स के जवाब में थे पर नुकसान आम लोगों को ही हुआ. 

ट्रंप-पुतिन वार्ता टली, 
दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगा. जब व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का कोई तत्काल प्लान नहीं है. रूस ने डोनबास के पूरे इलाके पर कब्जे की शर्त रखी, जिसने ट्रंप के फ्रंटलाइन पर रुकने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रपोजल को "गुड कंप्रोमाइज" कहा, लेकिन पुतिन पर शक जताया है. यानी पूरी दुनिया में जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप इस मामले में शायद ही अब 'बिचौलिया' बनें.

TAGS

Ukrain russiya

