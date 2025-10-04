Advertisement
trendingNow12946983
Hindi Newsदुनिया

यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला...गैस ठिकानों पर दागीं 35 मिसाइलें, जेलेंस्की ने कहा- 'ये बहुत घिनौना है'

Russia Attacks on Ukraine: रूसी सेना ने शुक्रवार स्थानीय समय को यूक्रेन की कई सैन्य सुविधाओं और गैस से संबंधित बुनियादी ढांचों पर हमले किए. यह जानकारी रूस टुडे ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला...गैस ठिकानों पर दागीं 35 मिसाइलें, जेलेंस्की ने कहा- 'ये बहुत घिनौना है'

Attack on Ukraine Gas Sites: रशिया की सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन की कई सैन्य ठिकानों और गैस से जुड़ी जरूरी ढांचों पर हमले किए. रूस टुडे ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि, रात भर अलग-अलग जगहों से मिसाइलें और दूर तक मार करने वाले ड्रोन छोड़े गए. इन सभी ने अपने तय किए गए निशाने की सफलतापूर्वक भेदा. यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नैफ्टोगैज ने इन हमलों को देश के गैस निकालने वाली जगहों पर किया गया अब तक का सबसे बड़ हमला बताया. कंपनी ने कहा कि, रूसी हमलों से हुआ नुकसान बहुत गंभीर है. रूस टुडे के अनुसार, खारकीव और पोल्टावा क्षेत्रों में मौजूद इन ठिकानों पर लगभग 35 मिसाइलें दागी गईं.

कितने ड्रोन्स का किया गया इस्तेमाल?
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया. इस हमले में 800 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया. पहली बार कीव(यूक्रेन की राजधानी)की सरकारी इमारत पर भी हमला किया गया. यूक्रेन की राजधानी कीव में 11 घंटे तक हवाई हमले का सायरन बजता रहा. यहां आवासीय इमारतों पर भी ड्रोन हमले हुए जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले घुटनों पर आया हमास बंधकों की रिहाई पर राजी, क्या ये बात भी मानेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या रहा यूक्रेन का जवाब?
यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि, रूस ने कुल 810 ड्रोन, 4  बैलिस्टिक मिसाइलें और 9 क्रूज मिसाइलों को दागा. हालांकि, इनमें से ज्यादातर को हवाई सुरक्षा बलों ने गिरा दिया. लेकिन 54 ड्रोन और 9 मिसाइलों ने यूक्रेन के अलग-अलग ठिकानों पर निशाना साधा. यह हमला जुलाई में हुए हमले से बड़ा था जिसे पहले इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था. यह युद्ध फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूरे जोर से हमला करने के साथ शुरू हुआ था. CNN के अनुसार, यह हमला तब हुआ जब कीव के पश्चिमी सहयोगी हाल ही में शांति समझौता कराने की कोशिशें कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: पुतिन का अचूक 'हथियार', जेलेंस्की के 'दिल' पर डायरेक्ट वार! रूस के इंतकाम का गजब स्टाइल

यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को घिनौना बताया और कहा कि, ऐसी हत्याएं तब हो रही हैं जब वास्तविक बातचीत बहुत पहले शुरू की जा सकती थी. यह एक जानबूझकर किया गया अपराध है और युद्ध को लंबा खींचने जैसा है. जेलेंस्की ने आगे कहा, दुनिया को क्रेमलिन के अपराधियों को हत्याएं रोकना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी. यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने इसे बहुत बड़ा हमला बताया और कहा कि, कीव के साथ-साथ क्रीवी री, द्विप्रो, क्रेमेनचुक और ओडेसा जैसे शहर भी इस हमले की चपेट में आ गए.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, साइट का दौरान करने पहुंचे मंत्री
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, साइट का दौरान करने पहुंचे मंत्री
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
;