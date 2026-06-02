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Hindi Newsदुनियासच हुई जेलेंस्की की बात! रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक में 9 की मौत

सच हुई जेलेंस्की की बात! रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक में 9 की मौत

Russia Attacked Ukraine: रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है. इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 02, 2026, 01:42 PM IST
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सच हुई जेलेंस्की की बात! रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक में 9 की मौत

Russia Attacked Ukraine: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जंग छिड़ी है. दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर आज भी आग के गोले बरसा रहे हैं. इस जंग को खत्म करने की पहल कई बार की गई लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी. एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है. इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. 

यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की चेतावनी के कुछ ही दिनों बाद हुआ है. बीते दिन उन्होंने कहा था कि रूस एक नए और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. कीव के सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड, तैमूर टकाचेंको ने एक बयान में कहा है कि दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है. मॉस्को ने 2022 में हमला शुरू करने के बाद से लगभग रोज यूक्रेन पर बमबारी की है, जिससे अक्सर कीव से जवाबी कार्रवाई होती है.

एक बयान में कीव के मेयर, विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि कम से कम चार लोग मारे गए, और कम से कम 58 लोग घायल हुए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. क्लिट्स्को ने लिखा शहर में बड़े धमाके हुए है, हालांकि डिफेंस फोर्स काम कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शेल्टर में रहें, जबकि जबकि लोग कंबल, बैग और इमरजेंसी सप्लाई लेकर जमीन के नीचे भाग रहे थे.

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इसके अलावा नीप्रो के सेंट्रल शहर में सबसे ज्यादा मौतें हुईं. रीजनल अधिकारियों ने कहा कि पांच लोग मारे गए हैं और 25 घायल हो गए हैं, घायलों में तीन की हालत काफी ज्यादा गंभीर है. रूसी बॉर्डर के पास यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी हमले हुए, जिसमें एक बच्चे समेत कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं. 

इससे पहले जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारे पास रूस के एक नए बड़े हमले की तैयारी करने की इंटेलिजेंस जानकारी है, उन्होंने पश्चिमी सहयोगियों से और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की भी अपील की है. साथ ही साथ लोगों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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