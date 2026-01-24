यूक्रेन में आई कयामत! तापमान 0 से बहुत नीचे, तीन तरफ से चल रही थी शांति की बातचीच, रूस ने बोल दिया हमला

Russia Ukraine war: 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बोला गया हमला, दोनों के बीच फरवरी 2014 के युद्ध का विस्तार था. महीनेभर बाद ये जंग 5वें साल में प्रवेश कर जाएगी. ट्रंप लड़ाई रुकवाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं. शांति बहाली की बातचीत के बीच मास्को ने कीव पर भयानक हमला किया है.
Russia Ukraine peace talks: रूस ने यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों, कीव और खार्किव को निशाना बनाते हुए बहुत बड़ा हमला किया है. लेटेस्ट अटैक में रूसी फौज ने ड्रोन और मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. रूस का हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका, यूक्रेन और रूस तीनों यूनाइटेड अरब अमीरात में तीन-तरफा शांति वार्ता कर रहे थे. हमले के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूस के नए हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं. घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के अधिकारियों ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा, 'रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत बड़े मिसाइल हमले का आदेश दिया, ठीक उसी समय जब अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अबू धाबी में डेलीगेशन मिल रहे थे. आपस में बातचीत कर रहे थे. उनकी मिसाइलों ने न केवल हमारे सिविलियंस को मारा, बल्कि बातचीत की टेबल को भी निशाना बनाया.
कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि राजधानी के एक बड़े हिस्से में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई. कीव सिटी के दो अलग-अलग हिस्सों पर हमले हुए. नीपर नदी के दोनों किनारों को निशाना बनाया गया.
यूक्रेन में ठंड अपने चरम पर है. कई इलाकों में तापमान जीरे के बहुत नीचे है. रूसी हमले में यूक्रेन की बिजली सप्लाई व्यवस्था पर बुरा असर डाला है. वहां लोग खुद को गर्म रखने और गर्म पानी के लिए तरस रहे हैं. यूक्रेन पर हुआ ये हमला नए साल में राजधानी कीव पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा और रातभर चलने वाला हमला रहा. इन हमलों के चलते सैकड़ों रिहायशी इमारतों में बिजली और हीटिंग सप्लाई बाधित हो गई है. इमरजेंसी सेवाएं हालात सामान्य करने में जुटी हैं. चिंताजनक बात ये है कि हमले के वक्त तापमान माइनस 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. खारकीव पर भी रूसी फौज का कहर टूटा है. यहां भी बड़े पैमाने पर हजारों लोगों को भीषण ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ा.