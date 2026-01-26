यूक्रेन से जंग के बीच रूस में काम करने वाले नहीं बचे! अब भारत से मंगवाएगा इतने हजार कारीगर

रूस में यूक्रेन युद्ध के चलते कामगारों की कमी आ गई है. जैसे-जैसे रूस में लेबर की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए भारत से और ज़्यादा मज़दूरों को काम पर रखने की सोच रहा है, एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल कम से कम 40,000 भारतीय नागरिकों के मज़दूरों के तौर पर रूस आने की उम्मीद है. www.dw.com की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के आखिर में 70,000-80,000 भारतीय नागरिक पहले से ही रूस में काम कर रहे थे. पिछले साल दिसंबर में, भारत और रूस ने रूस में भारतीय सेमी-स्किल्ड और स्किल्ड मज़दूरों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए दो समझौतों पर साइन किए थे. ये हैं 'एक राज्य के नागरिकों की दूसरे राज्य के इलाके में अस्थायी लेबर एक्टिविटी' और 'अवैध माइग्रेशन से निपटने में सहयोग'.

ये आवाजाही समझौते रूस में भारतीय मज़दूरों के रोज़गार के लिए एक फ्रेमवर्क भी देंगे और यह पक्का करेंगे कि उन्हें उन मुश्किलों का सामना न करना पड़े जो हाल के दिनों में अलग-अलग तरह के फ्रॉड का सामना करने वाले भारतीयों को हुई थीं. रूस की सड़कों पर काम कर रहे एक युवा भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की हाल की खबरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा. वह उन 17 भारतीय मज़दूरों में से एक था जो कई महीने पहले सेंट पीटर्सबर्ग में नगर निगम सड़क रखरखाव में लेबर की कमी को पूरा करने के लिए आए थे.

सड़कों की सफाई के लिए रखे गए थे मजदूर

रूस के ऐप-बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म फोंटांका की रिपोर्ट के अनुसार, मज़दूरों को कथित तौर पर एक रूसी सड़क-रखरखाव फर्म, कोलोम्याज़स्कॉय ने भर्ती किया था और उन्हें शहर में सड़क-सफाई और सर्दियों में सड़क रखरखाव के कामों के लिए भेजा गया था. रूस के कुछ हिस्सों में लेबर की कमी से मैनुअल और नगर निगम सेवाओं में प्रवासी मज़दूरों की मांग बढ़ गई है.

रूस में 5 लाख सेमी स्किल्ड मजदूरों की जरूरत

इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल ही में भारत के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की ताकत पर ज़ोर दिया. उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया है. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की युवा, स्किल्ड और मेहनती वर्कफोर्स रूस में तीन मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अनुमानित कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है. रूस में कम से कम 5,00,000 सेमी-स्किल्ड मज़दूरों की मांग बताई जा रही है, जो उन कारणों में से एक है जो मॉस्को को दोस्त देशों से संपर्क करने के लिए प्रेरित कर रहा है.

