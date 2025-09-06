लहरों संग बहा इश्क का जादू: समंदर की गहराइयों में घुटनों पर बैठकर किया प्यार का इजहार, गर्लफ्रेंड शॉक्ड

Russia News: प्यार का इजहार हर किसी के लिए खास होता है. लोग इसे यादगार बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते. ऐसा ही कुछ मामला रूस में देखने को मिला है. यहां 21 साल के डेनियल नाम के एक स्कूबा डाइवर ने अपनी गर्लफ्रेंड नास्त्या को बेहद अनोखे अंदाज में प्रपोज किया, जिसे देखकर पूरे इंटरनेट में हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा है. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

पानी में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज

'न्यूयॉर्क पोस्ट' के मुताबिक यह कपल अपने पहले स्कूबा डाइव पर क्राइमिया के केप टारखानकुट में समुद्र की गहराइयों में गया था. नस्त्या को समुद्र की चट्टानों के बीच एक शैंपेन की बोतल दिखी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गई तो उसने देखा कि डेनियल उसके सामने एक रिंग बॉक्स खोलकर खड़ा है. पानी के बुलबुलों के बीच डेनियल ने नस्त्या की उंगली में अंगूठी पहनाई. इस दौरान दोनों ने समुद्र की गहराईयों में बिल्कुल पानी के नीचे गले लगाकर इस खास पल को महसूस किया.

ये भी पढ़ें- लादेन की तरह किम जोंग उन को भी मारने की तैयारी में था अमेरिका, आखिरी समय में कैसे चौपट हुआ प्लान?

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने किया रिएक्ट

यह जोड़ा पिछले 3 साल से साथ रह रहा है. ये क्राइमिया में काम करते हुए अपनी गर्मी की छुट्टियां बिता रहे थे.सोशल मीडिया पर कपल का यह प्रपोजल काफी वायरल हो रहा है. लोग इसको लेकर तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' कभी न कभी हम सभी को वो इंसान मिलना चाहिए जो हमें खुश करने के लिए कुछ भी कर जाए.' वहीं, कुछ यूजर्स ने पर्यावरण को लेकर चिंता जताई और कहा कि समुद्र की सतह और कोरल रीफ पर चलना समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है.

ये भी पढ़ें- कनाडा ने माना भारत के खिलाफ अपनी ही धरती में पाल रहा आतंकवाद, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

क्या होता है क्वाइट प्रपोजल?

इस बीच आजकल एक नया ट्रेंड भी सामने आ रहा है जिसे क्वाइट प्रपोजल कहा जा रहा है. इसमें कपल्स बिना किसी सार्वजनिक प्रदर्शन के निजी और शांत माहौल में सगाई करते हैं. डायमंड फैक्ट्री की एक्सपर्ट एला सिट्रॉन-थॉम्पकिन्स के मुताबिक यह ट्रेंड उन लोगों के लिए है, जो अपने खास पलों को सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते हैं.

FAQ

डेनियल ने नास्त्या को कैसे प्रपोज किया?

डेनियल ने नास्त्या को समुद्र की चट्टानों के बीच एक शैंपेन की बोतल के पास प्रपोज किया. इस दौरान दोनों ने समुद्र की गहराई में गले लगाकर इस खास पल को महसूस किया.

क्या है क्वाइट प्रपोजल ट्रेंड?

आजकल एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है जिसे क्वाइट प्रपोजल कहा जा रहा है. इसमें कपल्स बिना किसी सार्वजनिक प्रदर्शन के निजी और शांत माहौल में सगाई करते हैं.