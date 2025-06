रूस ने रातभर बरसाए यूक्रेन पर आग के गोले, 315 ड्रोन से दहला कीव और ओडेसा, निशाने पर आया Maternity हॉस्पिटल

Russia Drone Attack: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से युद्ध चल रहा है. कई बार इस युद्ध को खत्म होने की बात आई लेकिन फिर भी ये चल रहा है. दोनों देश एक- दूसरे पर हमला कर रहे हैं. बीते दिन यूक्रेन रूस के कई एयरबेस के निशाना बनाया था. अब रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं. ड्रोन ने राजधानी कीव और बंदरगाह शहर ओडेसा और एक प्रसूति अस्पताल को निशाना बनाया गया है. यह रूस के द्वारा किए गए अभी तक के सबसे बड़े हमलों में एक था.

हमले के बाद बजा सायरन

हमले की वजह से इन शहरों के अधिकांश क्षेत्रों में सायरन बजने लगे और हवाई हमले की चेतावनी दी गई. कीव शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि हमले में ऊंची इमारतें, घर, कारें और गोदाम जलकर खाक हो गए. हम सभी के लिए एक कठिन रात थी. तकाचेंको के अनुसार, एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि चार लोग घायल भी हुए.

हमले के बाद क्या बोले जेलेंस्की

हमले के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए जेलेंस्की ने लिखा कि रूस की मिसाइल और शाहेड हमलों ने रूस को शांति के लिए मजबूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के अन्य लोगों के प्रयासों को दबा दिया. एक और रात के लिए, युद्ध विराम के बजाय, शाहेड ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर हमले हुए, आज कीव पर सबसे बड़े हमलों में से एक था. ओडेसा, द्निप्रो क्षेत्र और चेर्निहाइव क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया.

Russian missile and Shahed strikes drown out the efforts of the United States and others around the world to force Russia into peace. For yet another night, instead of a ceasefire, there were massive strikes with Shahed drones, cruise and ballistic missiles. Today was one of the… pic.twitter.com/t3uEzzoCsL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2025