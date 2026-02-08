Advertisement
trendingNow13101992
Hindi Newsदुनियानाजी आतंक की वापसी? रूस में 15 साल के हमलावर ने भारतीयों के खून से बनाया स्वास्तिक, दरिंदगी की पूरी कहानी

नाजी आतंक की वापसी? रूस में 15 साल के हमलावर ने भारतीयों के खून से बनाया स्वास्तिक, दरिंदगी की पूरी कहानी

Neo nazi teen attack on Indian: बाशकोर्तोस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15 साल के नव-नाजी हमलावर ने विदेशी छात्रों पर चाकू से हमला किया, जिसमें चार भारतीय छात्र भी घायल हुए हैं. पुलिस और प्रशासन ने गंभीर जांच शुरू कर दी है, हमलावर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाजी आतंक की वापसी? रूस में 15 साल के हमलावर ने भारतीयों के खून से बनाया स्वास्तिक, दरिंदगी की पूरी कहानी

Neo nazi teen attack on Indian: रूस के बाशकोर्तोस्तान प्रांत में स्थित एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में शनिवार को विदेशी छात्रों पर चाकू से हमला हुआ है. इस हमले में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार भारतीय छात्र भी शामिल थे. हमला करने वाला सिर्फ 15 साल का किशोर था. उसने हमले के दौरान नाजी और नस्लवादी नारे लगाए थे.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, हमलावर एक हिंसक नव-नाजी संगठन, नेशनल सोशलिज्म व्हाइट पावर क्रू का सदस्य था. यह संगठन रूस की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2021 में आतंकवादी घोषित किया गया था. इस संगठन का पूर्व में पत्रकार अन्ना पित्कोव्स्काया पर हमले जैसी हाई-प्रोफाइल घटनाओं से भी संबंध रहा है.

खून से बनाया स्वस्तिक
घटना स्थल पर ही एक दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह भी बना था. बताया जा रहा है कि इसे किसी पीड़ित के खून से बनाया गया था. पुलिस ने बताया कि हमलावर ने कई छात्रों पर चाकू से हमला किया था. उसे रोकने के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. हमलावर ने खुद को भी चोट पहुंचाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि घायल छात्रों में से एक की हालत गंभीर है जबकि तीन की हालत मध्यम है. हमलावर को गंभीर हालत में स्थानीय बाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के दौरान छात्रावास में अफरातफरी मच गई थी और वहां खून फैल गया. स्थानीय प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. उफा, जो बाशकोर्तोस्तान की राजधानी है, से लगभग 1,200 किलोमीटर दूर मॉस्को है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटना की गहन जांच कर रही हैं ताकि हमले के पीछे के कारण और किसी और खतरे की जानकारी मिल सके.
ये भी पढ़ें: मंसूर ट्रेनिंग सेंटर का 'डेथ मिशन'! अफगानिस्तान से लौटकर यासिर ने PAK मस्जिद में मचाई तबाही, जांच में खुले बड़े राज

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

neo nazi teen

Trending news

रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान
mohan bhagwat news
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान