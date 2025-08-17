यूक्रेन को भारी पड़ रहा रूस से पंगा, एक ही दिन में खोए 1,315 सैनिक, अब कैसे लड़ेगा जंग?
दुनिया

यूक्रेन को भारी पड़ रहा रूस से पंगा, एक ही दिन में खोए 1,315 सैनिक, अब कैसे लड़ेगा जंग?

Ukrainian Soldiers Killed In War: रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बीते दिन यूक्रेनी आर्मी यूनिट ने स्पेशल ऑपरेशन जोन में 1 हजार से ज्यादा सैनिक खोए हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 17, 2025, 08:30 AM IST
यूक्रेन को भारी पड़ रहा रूस से पंगा, एक ही दिन में खोए 1,315 सैनिक, अब कैसे लड़ेगा जंग?

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग चल रही है. कई कोशिशों के बावजूद अबतक दोनों में शांति समझौता नहीं हो पाया है. इस जंग में दोनों तरफ से कई नुकसान हुए हैं. वहीं अब रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बीते दिन यूक्रेनी आर्मी यूनिट ने स्पेशल ऑपरेशन जोन में 1,315 से अधिक सैनिक खोए हैं, जो अलग-अलग बटालियन का हिस्सा थे. 

यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए? 
रूसी न्यूज एजेंसी ' तास' के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया  कि मारे गए सैनिकों में से 170 सैनिक बटालियन समूह नॉर्थ के क्षेत्र में, 230 सैनिक वेस्ट ग्रुप के क्षेत्र में, 220 सैनिक बटालियन समूह साउथ के क्षेत्र में, 400 सैनिक बटालियन समूह सेंटर के क्षेत्र में, 215 सैनिक बटालियन समूह ईस्ट के क्षेत्र में और 80 सैनिक बटालियन समूह डनेप्र के क्षेत्र में मारे गए हैं.

इन इलाकों को किया मुक्त 
इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक रूसी बटालियन समूह वेस्ट ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में कोलोडेसी गांव और डनेप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र में वोरोनॉय को मुक्त कराया है. रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के गोला-बारूद डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइटों पर भी हमला किया है. साथ ही 133 क्षेत्रों में यूक्रेनी आर्मी यूनिट और विदेशी किराए के सैनिकों के तैनात हुए अस्थायी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है. बता दें कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिनों में 5 गाइडेड बम और 169 यूक्रेनी फिक्स्ड-विंग ड्रोन को मार गिराया है. 

यूक्रेन पर भारी पड़ रहा रूस
' तास' के मुताबिक यूक्रेनी सेना भी लगातार रूसी हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी सेना के मुकाबले उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है. यूक्रेनी सेना के पास रूसी सेना की तरह पर्याप्त संसाधन और सैन्य उपकरण नहीं हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं रूसी सेना यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए एक ऑर्गनाइज्ड स्ट्रैटजी का पालन कर रही है. वे लगातार यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और उनके संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं. रूसी सेना की इस रणनीति ने यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है. 

FAQ 

यूक्रेन ने कितने सैनिक खोए हैं?  
रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन ने 1,315 से अधिक सैनिक खोए हैं.  

रूसी बटालियन समूह वेस्ट ने कौन से क्षेत्र को मुक्त कराया है? 

रूसी बटालियन समूह वेस्ट ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में कोलोडेसी गांव और डनेप्रोपेत्रोवस्क क्षेत्र में वोरोनॉय को मुक्त कराया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

World News

