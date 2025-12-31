Advertisement
trendingNow13059380
Hindi Newsदुनिया‘ताइवान चीन का ही रहेगा!’ बीजिंग के साथ खुलकर खड़ा हुआ मॉस्को, अमेरिका की उड़ी नींद! क्या 2027 से पहले छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध?

‘ताइवान चीन का ही रहेगा!’ बीजिंग के साथ खुलकर खड़ा हुआ मॉस्को, अमेरिका की उड़ी नींद! क्या 2027 से पहले छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध?

Russia support china on taiwan: रूस ने जोरदार अंदाज में ताइवान को चीन का अटूट हिस्सा बताया और उसकी स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया है. रूसी विदेश मंत्रालय का बयान आया ऐसे वक्त जब अमेरिकी रिपोर्ट चेता रही है कि चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है. रूस-चीन की दोस्ती से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है. क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है?

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 31, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ताइवान चीन का ही रहेगा!’ बीजिंग के साथ खुलकर खड़ा हुआ मॉस्को, अमेरिका की उड़ी नींद! क्या 2027 से पहले छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध?

Russia reaffirms Taiwan as integral part of China: रूस ने ताइवान मुद्दे पर अपना रुख एक बार फिर बेहद साफ और सख्त शब्दों में सामने रखा है. रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है और रूस ‘ताइवान की स्वतंत्रता’ के किसी भी स्वरूप का विरोध करता है. मंत्रालय ने दोहराया कि यह रुख नया नहीं है, बल्कि वर्षों से चला आ रहा और उच्चतम स्तर पर बार-बार पुष्टि किया गया है.

‘एक-चीन सिद्धांत’ पर जोर
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कुछ देश ‘एक-चीन सिद्धांत’ का पालन करने का दावा तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में यथास्थिति बनाए रखने की बात करते हैं. रूस का मानना है कि यह रवैया चीन के राष्ट्रीय एकीकरण के सिद्धांत के सीधे खिलाफ है.

ताइवान मुद्दे का हो रहा इस्तेमाल
रूस ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कुछ देश ताइवान मुद्दे को चीन के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक घेराबंदी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. बयान में कहा गया कि इस तरह की रणनीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन का आंतरिक मामला
रूसी विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि ताइवान मुद्दा पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है. चीन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का पूरा वैध अधिकार है. रूस ने यह भी साफ किया कि इस मुद्दे पर उसका रुख अपरिवर्तित रहेगा.

अमेरिका की रिपोर्ट से बढ़ा तनाव
इसी बीच, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कांग्रेस को सौंपी गई एक रिपोर्ट ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ा रहा है और उसका लक्ष्य 2027 तक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होना है.

पीएलए की रणनीति
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने 2027 से जुड़े अपने लक्ष्यों की ओर “लगातार प्रगति” की है. इन लक्ष्यों में ताइवान पर रणनीतिक निर्णायक जीत हासिल करने की क्षमता भी शामिल है. अमेरिका को पीएलए एक “मजबूत दुश्मन” के रूप में देखता है.

ताइवान पर बढ़ता दबाव
अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की रणनीति अब सिर्फ ताइवान की आजादी को रोकने तक सीमित नहीं है. बीजिंग, ताइपे पर अपनी शर्तों पर एकीकरण के लिए लगातार दबाव बना रहा है. इसमें सैन्य गतिविधियां, कूटनीति, आर्थिक कदम और सूचना अभियान शामिल हैं, जिनका मकसद ताइवान के प्रतिरोध को कमजोर करना है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी