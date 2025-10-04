Advertisement
trendingNow12948213
Hindi Newsदुनिया

ये ईश्वर का काम है...ऐसे करता था गरीबों की 'किडनी पर कब्जा', रूस में पकड़ा गया तुर्की का 'गुर्दा चोर'

Russia News: रूस में एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जो लंबे समय से किडनी की तस्करी कर रहा है. उसे तुर्की से निर्वासित किया जा चुका है. ये युवक गरीब रूसियों को पैसे का लालच देकर कोसोवो (प्रीस्टिना) के एक गुप्त क्लिनिक में किडनी निकलवाता था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 04, 2025, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये ईश्वर का काम है...ऐसे करता था गरीबों की 'किडनी पर कब्जा', रूस में पकड़ा गया तुर्की का 'गुर्दा चोर'

Russia News: कभी-कभी ऐसी रिपोर्ट आती है जिसे पढ़कर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. एक ऐसी ही स्टोरी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. इंटरपोल ने रूस से एक युवक को हिरासत में लिया गया है. जिसे तुर्की ने निर्वासित कर दिया था. ये युवक गरीब रूसियों को पैसे का लालच देकर कोसोवो (प्रीस्टिना) के एक गुप्त क्लिनिक में किडनी निकलवाई और इनकी तस्करी कर रहा था. इसे रूस के मास्को से हिरासत में लिया गया है. जानें पूरा मामला.

लोगों की निकलवाता था किडनी
यह युवक मनुष्यों के किडनी निकालकर उसकी तस्करी करता था. इस युवक को  बोरिस वोल्फमैन के नाम से भी जाना जाता है. यही नहीं ये युवक दावा करता था कि वह दावा करता था कि यह "ईश्वर का काम" है और उसकी कंपनी का नाम स्वर्ग के नाम पर था. युवक पर पहले कोस्टा रिका से कोसोवो तक अटलांटिक महासागर के पार फैले एक मानव अंग तस्करी रैकेट का आरोप लगाया गया था. वोल्फमैन अपनी यूक्रेनी पत्नी यूली गुरलनिक के साथ एक शानदार जीवन का आनंद लेता था. उसके पास इज़राइल में एक कॉन्डो और इस्तांबुल में एक पेंटहाउस सहित कई संपत्तियां हैं और उसने थाईलैंड और रोम की विदेशी यात्राओं का भी आनंद लिया है. 

15 साल की हो सकती है जेल
अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 15 साल की जेल हो सकती है. उस पर पहले कोस्टा रिका से कोसोवो तक अटलांटिक महासागर के पार फैले एक मानव अंग तस्करी रैकेट का आरोप लगाया गया था. वोल्फमैन अपनी यूक्रेनी पत्नी यूली गुरलनिक के साथ एक शानदार जीवन का आनंद लेता था. उसके पास इज़राइल में एक कॉन्डो और इस्तांबुल में एक पेंटहाउस सहित कई संपत्तियां हैं और उसने थाईलैंड और रोम की विदेशी यात्राओं का भी आनंद लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुर्की में भी बनाया निशाना
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि इसने रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और मोल्दोवा के शरणार्थियों और ज़रूरतमंद लोगों से अंग प्राप्त किए. इसने पहले तुर्की में गरीब सीरियाई शरणार्थियों को निशाना बनाया और उनकी किडनी किडनी निकलवाकर उसे धनी लोगों को दे देता था, उसे इसके संदेह में भी हिरासत में लिया गय था. साथ ही साथ बता दें कि उसे अल्बानियाई राजधानी तिराना और इज़राइल में भी हिरासत में लिया जा चुका है. जांचकर्ताओ ने बताया कि 2006 और 2008 के बीच संदिग्ध एक अंतरराष्ट्रीय संगठित समूह का सदस्य था जो छाया प्रत्यारोपण उद्योग में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण अंगों की तस्करी में लिप्त था. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

russia news

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;