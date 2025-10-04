ये ईश्वर का काम है...ऐसे करता था गरीबों की 'किडनी पर कब्जा', रूस में पकड़ा गया तुर्की का 'गुर्दा चोर'

Russia News: रूस में एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जो लंबे समय से किडनी की तस्करी कर रहा है. उसे तुर्की से निर्वासित किया जा चुका है. ये युवक गरीब रूसियों को पैसे का लालच देकर कोसोवो (प्रीस्टिना) के एक गुप्त क्लिनिक में किडनी निकलवाता था.
Russia News: कभी-कभी ऐसी रिपोर्ट आती है जिसे पढ़कर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. एक ऐसी ही स्टोरी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. इंटरपोल ने रूस से एक युवक को हिरासत में लिया गया है. जिसे तुर्की ने निर्वासित कर दिया था. ये युवक गरीब रूसियों को पैसे का लालच देकर कोसोवो (प्रीस्टिना) के एक गुप्त क्लिनिक में किडनी निकलवाई और इनकी तस्करी कर रहा था. इसे रूस के मास्को से हिरासत में लिया गया है. जानें पूरा मामला.
लोगों की निकलवाता था किडनी
यह युवक मनुष्यों के किडनी निकालकर उसकी तस्करी करता था. इस युवक को बोरिस वोल्फमैन के नाम से भी जाना जाता है. यही नहीं ये युवक दावा करता था कि वह दावा करता था कि यह "ईश्वर का काम" है और उसकी कंपनी का नाम स्वर्ग के नाम पर था. युवक पर पहले कोस्टा रिका से कोसोवो तक अटलांटिक महासागर के पार फैले एक मानव अंग तस्करी रैकेट का आरोप लगाया गया था. वोल्फमैन अपनी यूक्रेनी पत्नी यूली गुरलनिक के साथ एक शानदार जीवन का आनंद लेता था. उसके पास इज़राइल में एक कॉन्डो और इस्तांबुल में एक पेंटहाउस सहित कई संपत्तियां हैं और उसने थाईलैंड और रोम की विदेशी यात्राओं का भी आनंद लिया है.
15 साल की हो सकती है जेल
तुर्की में भी बनाया निशाना
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि इसने रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और मोल्दोवा के शरणार्थियों और ज़रूरतमंद लोगों से अंग प्राप्त किए. इसने पहले तुर्की में गरीब सीरियाई शरणार्थियों को निशाना बनाया और उनकी किडनी किडनी निकलवाकर उसे धनी लोगों को दे देता था, उसे इसके संदेह में भी हिरासत में लिया गय था. साथ ही साथ बता दें कि उसे अल्बानियाई राजधानी तिराना और इज़राइल में भी हिरासत में लिया जा चुका है. जांचकर्ताओ ने बताया कि 2006 और 2008 के बीच संदिग्ध एक अंतरराष्ट्रीय संगठित समूह का सदस्य था जो छाया प्रत्यारोपण उद्योग में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण अंगों की तस्करी में लिप्त था.