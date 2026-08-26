/रूस के केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग से तबाही, 2 चीनी मजदूरों समेत तीन की मौत; 120 से अधिक लोग घायल

Russia News: रूस से एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां पर बुधवार (26 अगस्त) को एक बड़ा हादसा हो गया. रूस के सुदूर पूर्व (Far East) इलाके में एक केमिकल कॉम्पलेक्स में आग लग गई, जिसमें तीन लोगों की जान गई है. इसके साथ ही कम से कम 150 लोग घायल हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, मरने वालों में 2 चीनी नागरिक और एक रूसी नागरिक शामिल है. घायलों में 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, कुछ को केवल मामूली चोटें आई हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कॉम्प्लेक्स रूसी कंपनी सिबुर और चीनी तेल और गैस कंपनी सिनोपेक का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है. दावा किया जाता है कि ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादकों में से एक है. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दें कि यहां अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है.
माना जाता है कि रूस अक्सर बड़े औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने निर्माण के लिए विदेशी मजदूरों पर निर्भर रहता है. दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ चीन के मजदूर भी शामिल हैं. घटना के बाद सुविधा केंद्र की ओर से एक बयान जारी किया गया, इसमें बताया गया कि साइट पर आग बुझाने का काम जारी था और विशेषज्ञ बची हुई औद्योगिक गैसों को नियंत्रित तरीके से जला रहे थे.
गौरतलब है कि रूस की इस घटना को लेकर जांच शुरू कर दी गई है. जांच समिति की ओर से कहा गया कि इस घटना की जांच औद्योगिक सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन के तौर पर किया जा रहा है. इसके साथ ही आग लगने के कारणों की तलाश की जा रही है.