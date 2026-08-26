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रूस के केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग से तबाही, 2 चीनी मजदूरों समेत तीन की मौत; 120 से अधिक लोग घायल

रूस के एक केमिकल कॉम्प्लेक्स में आग लगने के कारण कम से कम 3 लोगों की जान गई है. इस कंपनी में अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है. आम तौर पर रूस कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी मजदूरों पर निर्भर रहता है, जिसमें रूस के भी शामिल हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:50 AM IST
रूस के केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग से तबाही, 2 चीनी मजदूरों समेत तीन की मौत; 120 से अधिक लोग घायल
Image Credit: रूस आम तौर पर काम के लिए विदेशी मजदूरों पर निर्भर रहता है. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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