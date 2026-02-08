रूस - यूक्रेन जंग के बीच मेडिकल यूनिवर्सिटी में चाकूबाजी, हमले में 4 भारतीय छात्र घायल

Russia News: रूस और यूक्रेन के बीच सालों से जंग चल रही है, इसी बीच रूस के मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, इस हमले में 4 भारतीय सहित 6 लोग घायल हो गए हैं, इस हमले की वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में भय व्याप्त हो गया है, भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

अधिकारियों ने कही ये बात

मामले को लेकर इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल इरिना वोल्क ने RTVI.com वेब पोर्टल को बताया कि हमलावर ने गिरफ्तारी का विरोध किया, विरोध के दौरान उसने पुलिस ऑफिसर्स को भी चाकू मारा, इसके अलावा चाकूबाजी करने वाले ने खुद के शरीर को भी नुकसान पहुंचाया. अधिकारियों ने कहा कि हमले के बाद संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया. हमलावर को कितनी चोटें आई है, यह अभी नहीं साफ हो पाया है.

क्या बोले चश्मदीद

चश्मदीदों के मुताबिक हमले के बाद चारों ओर खून ही खून था. इस घटना ने इलाके में इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच चिंता बढ़ा दी है, रूसी अधिकारियों ने अभी तक चाकू मारने के संभावित मकसद या संदिग्ध का पीड़ितों से पहले कोई कनेक्शन था या नहीं, इसका खुलासा नहीं किया है. इन्वेस्टिगेटर हमले के आस-पास के हालात की जांच कर रहे हैं और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

4 Indian students injured in knife attack at Russian medical college hostel. रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य स्थित ऊफा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चाकूबाजी हुई. इस वारदात में 4 भारतीय छात्र सहित 6 छात्र बुरी तरह घायल हो गए हैं. हमले के बाद भारतीय दूतावास… pic.twitter.com/lXsEDfNrjq (AbhinawKTri) February 8, 2026

भारतीय दूतावास ने कही ये बात

इस हमले के बाद मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उफा में हमले की एक बुरी घटना हुई है. चार भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल हो गए हैं. एम्बेसी अधिकारियों के संपर्क में है और कजान में कॉन्सुलेट के अधिकारी घायल छात्रों की मदद के लिए उफा जा रहे हैं.