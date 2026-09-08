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बर्फीले तूफान ने रूस में मचाई तबाही, काकेशस इलाके में एवलांच से 11 पर्वतारोहियों की मौत; 6 लापता

रूस से एक बड़ी खबर सामने आई है. रूस के उत्तरी काकेशस में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से कम से कम 11 लोगों की जान गई है. वहीं, 6 लोगों के लापता होने की खबर है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में परेशानी आ रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 08, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:18 AM IST
बर्फीले तूफान ने रूस में मचाई तबाही, काकेशस इलाके में एवलांच से 11 पर्वतारोहियों की मौत; 6 लापता
Image Credit: रूस में कई पर्वतारोहियों की जान गई. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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