Advertisement
trendingNow12946844
Hindi Newsदुनिया

क्या पुतिन खुद को सिकंदर जैसा महसूस करते हैं? रूसी राष्ट्रपति ने कहा उन्हें चुना गया था लेकिन...

Russia News: रूस और यूक्रेन में सालों से युद्ध चल रहा है. इस जंग को खत्म करने की लगातार कोशिश हो रही है, इसके बावजूद भी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, इसी बीच पुतिन ने अलेक्जेंडर (सिकंदर) पर किए गए सवालों का ये जवाब दिया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या पुतिन खुद को सिकंदर जैसा महसूस करते हैं? रूसी राष्ट्रपति ने कहा उन्हें चुना गया था लेकिन...

Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं. यूक्रेन और रूस में सालों से जंग छिड़ी है. इस जंग को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य नही हो रही है. इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि क्या उन्हें अलेक्जेंडर (सिकंदर) जैसा महसूस होता है तो उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर प्रथम एक सम्राट थे और मैं एक राष्ट्रपति हूं जिसे जनता ने एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना है, यह बहुत बड़ा अंतर है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

विरोधियों को दी चुनौती
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक फोरम में अपने भाषण में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश के विरोधियों को चुनौती दी. रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई रूस से लड़ाई करना चाहता है, तो करे, यह मत सोचिए कि रूस कमज़ोरी या अनिर्णय दिखाएगा. इसके अलावा कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब चीजें तेज़ी से बदल रही हैं, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा. 

यूरोप पर रख रहे हैं नजर
उन्होंने स्पीच में आगे कहा कि हम यूरोप के बढ़ते सैन्यीकरण पर कड़ी नजर रख रहे हैं. रूस द्वारा जवाबी कार्रवाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसे खतरों का जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा. साथ ही कहा कि हम सुनते हैं और आप यह जानते हैं. जर्मनी में वे कहते हैं कि जर्मन सेना को एक बार फिर यूरोप में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए. ठीक है, हम ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं. इसका वास्तव में क्या मतलब है? मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस की प्रतिक्रिया आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. इन धमकियों का जवाब, इसे हल्के ढंग से कहें तो, बहुत ही ठोस होगा. यह वास्तव में एक प्रतिक्रिया है, हमने खुद कभी सैन्य टकराव शुरू नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हम तुरंत देते हैं जवाब
साथ ही साथ कहा कि अगर कोई सैन्य क्षेत्र में हमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो जैसा कि हम कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा, उन्हें कोशिश करने दीजिए. रूस ने बार-बार साबित किया है कि जब हमारी सुरक्षा, हमारे नागरिकों की शांति और सौहार्द, हमारी संप्रभुता और हमारे राज्यत्व को कोई खतरा होता है, तो हम तुरंत जवाब देते हैं. हमें उकसाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उकसाने वाले के लिए इसका अंत बुरा न हुआ हो. आखिर में कहा कि हमारे इतिहास ने साबित कर दिया है कि कमजोरी अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्रलोभन पैदा करती है, यह भ्रम पैदा करती है कि हमारे साथ कुछ मुद्दे बलपूर्वक हल किए जा सकते हैं. रूस कभी भी कमजोरी या अनिर्णय नहीं दिखाएगा. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

russia news

Trending news

कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
;