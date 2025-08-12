पुतिन के इस खतरनाक हथियार से दहशत में अमेरिका, रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है ये मिसाइल
पुतिन के इस खतरनाक हथियार से दहशत में अमेरिका, रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है ये मिसाइल

Russia Skyfall Missile Test: रूस ने 7 से 12 अगस्त तक एक खास इलाके को NOTAM(Notice to Airmen)जारी किया है. रूस बुरेवेस्टनिक(Burevestnik)नाम की परमाणु मिसाइल का एक और परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है. इस मिसाइल को स्काईफॉल भी कहते हैं जो परमाणु ऊर्जा से चलती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:01 AM IST
पुतिन के इस खतरनाक हथियार से दहशत में अमेरिका, रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है ये मिसाइल

Nuclear Powered Missile: रूस बुरेवेस्टनिक(Burevestnik)नाम की घातक परमाणु मिसाइल का एक और परीक्षण की तैयारी में है जिसे Skyfall के नाम से भी जाना जाता है. यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा(Nuclear Energy)से चलती है जो रडार की पकड़ में नहीं आती और इसकी मारक क्षमता भी असीमित है. इस मिसाइल को NATO SSC-X-9 Skyfall कहता है. यह एक तरह का प्रोयोगिक हथियार है जिसे कुछ लोग 'Flying Chernobyl' भी कहते हैं. अमेरिका ने 1950 के दशक में SLAM नाम की ऐसी ही मिसाइल बनाई थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया था. 

कहां होगा मिसाइल का परीक्षण?
रूस के अधिकारियों ने नोवाया जेमल्या के पास 7 से 12 अगस्त तक 500 किलोमीटर लंबे हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. यह पूरा इलाका 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि पैनकोवा नाम के परीक्षण स्थल पर पिछले कई हफ्तों से इसकी तैयारियां चल रही थी. बैरेंट्स ऑब्जर्वर के अनुसार, रूस 1950 से इसी जगह पर परमाणु हथियारों का परीक्षण करता आ रहा है.

कितनी दूर तक वार करेगी मिसाइल?
ब्यूरेवेस्टनिक नाम की इस परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता सैद्धांतिक तौर पर असीमित है क्योंकि इसमें Nuclear Reactor लगा है. इसी वजह से इसे व्लादिमीर पुतिन का सबसे संवेदनशील परमाणु हथियार प्रोजेक्ट माना जा रहा है. ये मिसाइल नॉर्मल और परमाणु दोनों हथियारों को लेकर जा सकती है. साथ ही ये मौजूदा Missile Defence System को आसानी से चकमा दे सकती है.

क्या है इसकी कमजोरी?
इसे लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक कमजोरी है धीमी गति. हालांकि ये मिसाइल कम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ सकती है और रडार की नजर से बचते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है. लेकिन इसकी रफ्तार कम होने की वजह से इसे बीच में ही रोका जा सकता है. इस मिसाइल पर 2010 से काम चल रहा था और इसकी परीक्षण 2017 से चल रहा है जिसमें कुल 13 परीक्षणों में 2 ही सफल रहे हैं. 

अमेरिकी की भी टिकी है नजर
2019 में होने वाले एक परीक्षण के दौरान मिसाइल व्हाइट सी में गिर गई थी जिससे कई सारे वैज्ञानिकों की मौत हो गई और रेडिएशन फैल गया था. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस मिसाइल से रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत बड़े इलाके में फैल सकता है. इसे लेकर नॉर्व में अधिकारी चिंता में हैं क्योंकि फिनमार्क परीक्षण स्थल से 1000 किमी से भी कम दूर है. इस क्षेत्र में रेडिएशन का पता लगाने के लिए अमेरिका ने अपना न्यूक स्निफर विमान तैनात किया है.

FAQ
1- बुरेवेस्टनिक मिसाइल की सबसे खास बात क्या है?
Ans: यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता असीमित है.

2- इस मिसाइल की कमजोरी क्या है?
Ans: इस मिसाइल की कमजोरी इसकी धीमी गति है. 

3- अमेरिका इसपर नजर क्यों रख रहा है?
Ans: रेडिएशन का पता लगाने के लिए अमेरिका ने न्यूक स्निफर विमान तैनात किया है.

शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

