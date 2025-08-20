अमेरिका को पुतिन के देश ने दिखाया ठेंगा, सीना तानकर 'बेस्ट फ्रेंड' बोला- हमसे तेल लो 5% की छूट पाओ
अमेरिका को पुतिन के देश ने दिखाया ठेंगा, सीना तानकर 'बेस्ट फ्रेंड' बोला- हमसे तेल लो 5% की छूट पाओ

Russia India: रूस ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए अपने गहरे मित्र 'भारत' को बड़ा ऑफर दिया है. अमेरिकी दबाव और पाबंदियों के बावजूद रूस ने भारत को तेल पर 5 फीसद छूट का ऑफर दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:11 PM IST
Russia 5% Discount on Oil: रूस ने कहा है कि वह भारत को तेल की सप्लाई जारी रखेगा और उस पर करीब 5% की छूट भी देगा. रूस के डिप्टी ट्रेड प्रतिनिधि इवगेनी ग्रिवा ने बताया कि यह छूट बिजनेस बातचीत पर निर्भर करेगी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के बावजूद भारत लगभग उतना ही तेल रूस से आयात करता रहेगा जितना अब तक करता आया है. रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने भी भरोसा जताया कि भारत-रूस की ऊर्जा साझेदारी बाहरी दबावों के बावजूद जारी रहेगी.

ट्रंप ने लगाया 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ

इधर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत, रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को परोक्ष रूप से फंड कर रहा है. इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है. अमेरिका का कहना है कि भारत रूस का तेल खरीदकर उसे डॉलर मुहैया कराता है और प्रतिबंधित तेल को दूसरे देशों में महंगे दाम पर बेचता है. इसके अलावा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर यह टैरिफ रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने और युद्ध खत्म कराने के लिए लगाया है.

US टैरिफ पर भारत का सख्त रुख

हालांकि भारत ने अमेरिकी फैसले को 'अनुचित और अन्यायपूर्ण' बताते हुए कहा कि इससे टेक्सटाइल, मरीन और लेदर जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत किसी भी आर्थिक दबाव के आगे झुकेगा नहीं. उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए ही फैसले करेगा.

क्या भारत ने US को साइड कर दिया?

भारत के लिए रूसी तेल का फायदा यह है कि यह कम लागत पर व्यापार कर सकता है, जिससे यह घरेलू महंगाई को कंट्रोल में रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है. टैरिफ की धमकियों के बीच भारत अमेरिका से अलग हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते रूसी नेता पुतिन से बातचीत के बाद उन्हें अपना 'मित्र' बताया और नई दिल्ली ने चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. मोदी अगस्त के आखिर में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. सात साल में यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी. जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क

Russia

