ट्रंप-PAK के खिलाफ भारत-रूस का ऑपरेशन S-57, नई डील से पुतिन का ट्रंप पर दोहरा वार!
Advertisement
trendingNow12935478
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप-PAK के खिलाफ भारत-रूस का ऑपरेशन S-57, नई डील से पुतिन का ट्रंप पर दोहरा वार!

DNA Analysis:  रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, रूस ने एक बार फिर भारत को सुखोई-57 फाइटर जेट से जुड़ा ऑफर दिया है. इस ऑफर में कहा गया है कि रूस से भारत को पांचवीं पीढ़ी के 34 फाइटर जेट्स सीधे मिलेंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप-PAK के खिलाफ भारत-रूस का ऑपरेशन S-57, नई डील से पुतिन का ट्रंप पर दोहरा वार!

DNA Analysis: DNA में आज हम आपके सामने भारतीय एयरफोर्स से जुड़े एक बड़ी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस विश्लेषण की बुनियाद है. भारत और रूस का वो सामरिक सहयोग जो दशकों पुराना है. और अब इस सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ सकता है. इस नए अध्याय को समझने के लिए आपको रूस से आई एक खबर बेहद ध्यान से पढ़ना चाहिए.

रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, रूस ने एक बार फिर भारत को सुखोई-57 फाइटर जेट से जुड़ा ऑफर दिया है. इस ऑफर में कहा गया है कि रूस से भारत को पांचवीं पीढ़ी के 34 फाइटर जेट्स सीधे मिलेंगे. यानी अगर डील हुई तो भारतीय एयरफोर्स को फौरन सुखोई-57 की 2 SQUADRON मिल जाएंगी, जिसके बाद 5 SQUADRON यानी तकरीबन 85 फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे. ये  साझेदारी रूस की कंपनी UAC और भारत की हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच होगी. इस साझा निर्माण के तहत पांच वर्षों के अंदर 85 सुखोई-57 लड़ाकू विमान बनाए जाने का प्लान है.

ट्रंप का 'फाइटर प्लान'

हालांकि, भारत की तरफ से इस डील या ऑफर को लेकर कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि रूस इस डील में लगातार दिलचस्पी दिखा रहा है. इससे पहले फरवरी के महीने में रूस के सामरिक हलकों से ऐसे ही बयान आए थे. इन दावों में कहा गया था कि रूस की सरकार भारत को सुखोई-57 के साथ ही साथ सुखोई-35 के निर्माण का भी लाइसेंस देना चाहती है. रूस के इस पांचवीं पीढ़ी के विमान को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के तराजू पर भी हम तोलेंगे. लेकिन उससे पहले आपको ये देखना और समझना चाहिए. आखिर किस तरह सुखोई-57 की डील के जरिए पुतिन एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं. पुतिन का पहला मकसद है भारत के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाना और दूसरा टारगेट है ट्रंप को एक और झटका देना. ऐसा क्यों कहा जा रहा है. ये समझने के लिए आपको ट्रंप के फाइटर प्लान के बारे में चाहिए.

पुतिन और ट्रंप खींचातानी

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट देने का ऐलान किया था. राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दो मौकों पर ट्रंप ने अपनी इस इच्छा को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त भी किया था. ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका से भारत F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदे. लेकिन ट्रंप भारत के साथ साझा निर्माण नहीं चाहते थे. जिसकी वजह से ये डील कभी बातों से आगे नहीं बढ़ सकी. इसी मौके को पुतिन भुनाना चाहते हैं कि जो ट्रंप से नहीं हो सका. वो पुतिन कर दिखाएं इस तरह ना सिर्फ पुतिन खुद को ट्रंप से आगे साबित कर देंगे, बल्कि यूक्रेन युद्ध की वजह से ठप हुए रूस के हथियार निर्यात को भी संजीवनी मिलेगी. लेकिन पुतिन और ट्रंप की इस खींचातानी के बीच भारत को ये तोलना है. क्या वाकई सुखोई-57 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर पाता है. अब हम आपके सामने इसी विमान की क्षमताओं का DNA टेस्ट करने जा रहे हैं. आप चाहे तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं.

HIGH THRUST ENGINE: सुखोई-57 

सुखोई-57 की पहली खासियत है, इसका HIGH THRUST ENGINE जो इस विमान को हवा में तेजी से घूमने और मुड़ने में मदद करता है यानी आसमानी युद्ध में ये विमान. दुनिया के दूसरे विमानों पर इक्कीस साबित हो सकता है, लेकिन पीछे की तरफ इस विमान का आकार काफी बड़ा है. जिसकी वजह से राडार से इस विमान का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता. सुखोई-57 की दूसरी खासियत है इसकी रेंज जो तकरीबन 2 हजार किलोमीटर है. यानी ये विमान ज्यादा लंबी दूरी तक हमले कर सकता है. इसकी रेंज अमेरिका के F-35 से तकरीबन दोगुनी है. लेकिन दूसरा सोचने वाला पहलू ये भी है कि यूक्रेन में कुछ मौकों को छोड़कर. इस विमान की युद्ध में REAL TIME TESTING नहीं हो पाई है.

ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय वायुसेना

हालांकि, सामरिक हलकों में कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना की वर्तमान जरूरतों में सुखोई-57 फिट हो सकता है. और ऐसे आंकलन के पीछे एक बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर PRECISION GUIDED हथियारों से हमला किया था. यानी ये हथियार या यूं कहे कि मिसाइल काफी दूर से लॉन्च किए गए थे. और ये सीधे जाकर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर गिरे थे. यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी वायुसेना ने भी सुखोई-57 का इसी तरह दूर से हथियार दागने के लिए इस्तेमाल किया है. जिसमें ये विमान कामयाब साबित हुआ है. सामरिक क्षमता के साथ ही साथ एक और फैक्टर सुखोई-57 के साथ जोड़ा जा रहा है, जो है भारतीय वायुसेना की फौरी जरूरत.

सुखोई-57: COST EFFECTIVE

भारतीय वायुसेना को पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करने के लिए कुल 42 SQUADRONS की जरूरत है. जबकि एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 31 OPERATIONAL SQUADRON हैं. मिग-21 जैसे विमान पूरी तरह रिटायर किए जा चुके हैं. ऐसे में रूस का ऑफर य़ानी सुखोई-57 की 2 OPERATIONAL SQUADRON की डील. भारतीय वायुसेना को इस कमी से निपटने में फौरन राहत दे सकती है. अगर लागत की बात की जाए तो इस मुद्दे पर भी सुखोई-57 को COST EFFECTIVE कहा जा सकता है. अमेरिका के एक F-35 फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 110 मिलियन डॉलर पड़ती है. जबकि सुखोई-57 की एक यूनिट की कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर है. यानी अमेरिकी विमान के मुकाबले सिर्फ एक-तिहाई ये तथ्य संकेत देते हैं कि सुखोई-57 की इस डील में दो फायदे तो निश्चित हैं. पहला है कम कीमत और दूसरा है भारत में निर्माण, जो विमान की MAINTAINENCE COST को कम कर देगा. अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस डील पर भारत आगे बढ़ता है या नहीं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNA AnalysisSukhoi57

Trending news

जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
;