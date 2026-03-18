Russian Oil: चीन जा रहा था रूस का ऑयल टैंकर, समंदर में अचानक मोड़ा स्टीयरिंग, अब आ रहा भारत

Israel-Iran War: ईरान-इजरायल और अमेरिका की जंग के बीच अचानक एक घटनाक्रम ने सभी का ध्यान खींचा है. साउथ चाइना सी में एक जहाज था, जिसकी डेस्टिनेशन चीन थी. लेकिन उसने अपना रास्ता बदला और अब वह भारत की ओर आ रहा है.
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Israel-US-Iran War: इजरायल-ईरान जंग के बीच रूस का एक ऑयल टैंकर, जो दक्षिणी चीन सागर के रास्ते से चीन जा रहा था, अब वह भारत की ओर मुड़ गया है. यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है, जब भारत ने रूस से अपना आयात दोगुना कर दिया है. जहाज का नाम एक्वा टाइटन है और वह 21 मार्च तक न्यू मैंगलोर पहुंच जाएगा. शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, इस जहाज में जनवरी के आखिर में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से सामान लोड किया गया था.
पहले चीन जा रहा था जहाज
इस जहाज ने शुरू में चीन के रिझाओ बंदरगाह को अपनी मंजिल बताया था, लेकिन मार्च के मध्य में दक्षिण-पूर्वी एशियाई जलक्षेत्र में उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया. यह घटना अमेरिका की ओर से भारत को रूस से तेल की खरीद अस्थायी रूप से बढ़ाने की हरी झंडी दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है.
रियायत मिलने के बाद के हफ्ते भर में भारतीय रिफाइनरों ने रूस से भारी मात्रा में 30 मिलियन बैरल तेल खरीदा. इस कदम का मकसद देश को ईरान में चल रहे युद्ध के कारण मध्य-पूर्व से होने वाली ऑयल सप्लाई में आई कमी से निपटने में मदद करना था.
तब से, और भी देशों को रूस से खरीदारी फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है. इससे चीन से खरीदारी कम होने का रास्ता खुल गया है. हाल के महीनों में, जब भारत ने खरीदारी कम कर दी थी, तब चीन ही मॉस्को के लिए आखिरी सहारा बनकर उभरा था. जापान और दक्षिण कोरिया जैसे खरीदारों की वापसी से कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
Vortexa Ltd. के अनुसार, रूसी तेल ले जा रहे कम से कम सात टैंकरों ने अपनी यात्रा के बीच में ही अपनी मंजिल चीन से बदलकर भारत कर ली है. अब भारत की सभी प्रमुख रिफाइनरियां इस देश के कच्चे तेल की खरीद के लिए बाजार में मौजूद हैं.
इसके अलावा शिप-ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि Suezmax Zouzou N. अपने अगले डेस्टिनेशन के तौर पर भारत को दिखा रहा है और इसके 25 मार्च को पहुंचने का अनुमान है. Kpler के अनुसार, यह टैंकर कजाख CPC Blend क्रूड ले जा रहा है. यह रूस के Black Sea में स्थित Novorossiysk से रवाना होकर Rizhao के समुद्री क्षेत्र तक गया था, और फिर मार्च की शुरुआत में वहां से मुड़कर भारत की ओर चल पड़ा. बता दें कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका के अटैक का बुधवार को 19वां दिन है. जंग हर दिन के साथ खतरनाक होती जा रही है.