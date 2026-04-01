Advertisement
trendingNow13160750
Hindi Newsदुनियारूस का सैन्य विमान क्रीमिया में गिरा, 29 जिंदगियां खत्म; तकनीकी खराबी बनी वजह?

रूस का सैन्य विमान क्रीमिया में गिरा, 29 जिंदगियां खत्म; तकनीकी खराबी बनी वजह?

Crimea Crash Tragedy: रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी TASS ने बुधवार को बताया कि रूस का एंटोनोव-26 सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूसी सैन्य विमान हादसे में 29 की मौत Photo- AI
रूसी सैन्य विमान हादसे में 29 की मौत Photo- AI

Russia Plane Crash: रूस से एक दर्दनाक विमान हादसे की खबर सामने आई है. बुधवार को रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी टीएएसएस ने बताया कि देश का एक एंटोनोव-26 सैन्य परिवहन विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त विमान में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल थे. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं रही और सभी 29 लोगों की मौत हो गई. फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

बुधवार (1 अप्रैल) की सुबह रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने बताया कि क्रीमिया में एक रूसी An-26 सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई. बचाव दलों ने विमान का मलबा ढूंढ निकाला है, और अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 23 यात्री और छह चालक दल के सदस्य शामिल हैं. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी.

कब हुआ ये हादसा?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी को संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह हादसा मंगलवार, 31 मार्च की शाम करीब 6 बजे (मॉस्को समयानुसार) हुआ. विमान अपनी तय उड़ान पर था, लेकिन अचानक ही उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया. इसके बाद हालात को लेकर चिंता बढ़ गई और विमान की स्थिति को समझने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे में सवार सभी लोग मारे गए

कड़ी मशक्कत और लंबी तलाश के बाद आखिरकार खोज और बचाव दलों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का पता लगा लिया। घटनास्थल से सामने आई शुरुआती रिपोर्टों ने एक बेहद दर्दनाक तस्वीर पेश की। विमान में सवार सभी 29 लोग, जिनमें 6 चालक दल के सदस्य और 23 यात्री शामिल थे. इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. बचाव दल ने पूरे क्षेत्र की गहन जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कोई भी जीवित नहीं मिला. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.

किसी हमले या टक्कर का कोई संकेत नहीं

शुरुआती जांच और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अब तक विमान के मलबे में किसी बाहरी हमले या टक्कर के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती तौर पर यह हादसा तकनीकी खराबी का परिणाम लगता है. हालांकि, अभी जांच पूरी नहीं हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच जारी है.

यह भी पढ़ेंः सबके सामने शांति, चुपके से ट्रंप को भड़का रहे मुस्लिम देश, कहा- ईरान को मिटाना ही है

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Russiaplane crash

Trending news

घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात