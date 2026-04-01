रूस का सैन्य विमान क्रीमिया में गिरा, 29 जिंदगियां खत्म; तकनीकी खराबी बनी वजह?

Russia Plane Crash: रूस से एक दर्दनाक विमान हादसे की खबर सामने आई है. बुधवार को रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी टीएएसएस ने बताया कि देश का एक एंटोनोव-26 सैन्य परिवहन विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त विमान में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल थे. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं रही और सभी 29 लोगों की मौत हो गई. फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

बुधवार (1 अप्रैल) की सुबह रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने बताया कि क्रीमिया में एक रूसी An-26 सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई. बचाव दलों ने विमान का मलबा ढूंढ निकाला है, और अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 23 यात्री और छह चालक दल के सदस्य शामिल हैं. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी.

कब हुआ ये हादसा?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी को संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है. रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह हादसा मंगलवार, 31 मार्च की शाम करीब 6 बजे (मॉस्को समयानुसार) हुआ. विमान अपनी तय उड़ान पर था, लेकिन अचानक ही उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया. इसके बाद हालात को लेकर चिंता बढ़ गई और विमान की स्थिति को समझने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए गए.

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इस हादसे में सवार सभी लोग मारे गए

कड़ी मशक्कत और लंबी तलाश के बाद आखिरकार खोज और बचाव दलों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का पता लगा लिया। घटनास्थल से सामने आई शुरुआती रिपोर्टों ने एक बेहद दर्दनाक तस्वीर पेश की। विमान में सवार सभी 29 लोग, जिनमें 6 चालक दल के सदस्य और 23 यात्री शामिल थे. इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. बचाव दल ने पूरे क्षेत्र की गहन जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कोई भी जीवित नहीं मिला. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.

किसी हमले या टक्कर का कोई संकेत नहीं

शुरुआती जांच और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अब तक विमान के मलबे में किसी बाहरी हमले या टक्कर के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं. रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती तौर पर यह हादसा तकनीकी खराबी का परिणाम लगता है. हालांकि, अभी जांच पूरी नहीं हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच जारी है.

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