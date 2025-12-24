Advertisement
trendingNow13052145
Hindi Newsदुनियाचांद पर धावा बोलने वाला है रूस? 2036 तक कर देगा बड़ा कारनामा; देखता रह जाएगा अमेरिका

चांद पर धावा बोलने वाला है रूस? 2036 तक कर देगा बड़ा कारनामा; देखता रह जाएगा अमेरिका

Russia Planning To Install Power Plant On Moon: मून मिशन पर अब रूस अपनी मजबूती बढ़ाना चाहता है. इसके लिए वह जल्द ही चांद पर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 24, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांद पर धावा बोलने वाला है रूस? 2036 तक कर देगा बड़ा कारनामा; देखता रह जाएगा अमेरिका

Russia Power Plant On Moon: रूस एक बार फिर अंतरिक्ष की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. इसके लिए पुतिन ने एक बड़ी योजना बनाई है. बता दें कि अगले दशक में रूस चांद पर पावर प्लांट स्थापित करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे उसके मून मिशन और चीन के साथ मिलकर बनने वाले रिसर्च स्टेशन को चलाया जा सके. रूस की ओर से यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब चीन-अमेरिका चांद पर अमनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं. 

चांद पर पावर प्लांट लगाएगा रूस 

रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस (Roscosmos)की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उसने साल 2036 तक चांद पर पावर प्लांट लगाने का टारगेट रखा है. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रूसी एयरोस्पेस कंपनी लावोच्किन एसोसिएशन के साथ कॉलैबोरेट किया गया है. बता दें कि साल 2023 में रूस की स्पेस में अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगा था. उस दौरान रूसी लूना 25 मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान तुरंत क्रैश हो गया था.  

ये भी पढ़ें- कैंसर कोशिकाओं का 'सेल्फ-डिस्ट्रक्शन' बटन! कैंसर कोशिकाओं की कमजोरी बने नैनोडॉट्स; वैज्ञानिकों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूक्लियर होगा पावर प्लांट? 

रोस्कोस्मोस के अनुसार यह रूसी पावर प्लांट रूस के लूनार मिशन को एनर्जी देगा, जिसमें साइंटिस्ट, ऑब्जर्वेटरी और लूनर रोवर्स समेत रूस और चीन का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन भी शामिल है. रोस्कोस्मोस की ओर से सीधे तौर पर यह नहीं बताया गया है कि यह प्लांट न्यूक्लियर होगा, हालांकि बयान में जिक्र कुछ संस्थाओं ने इस तरफ इशारा जरूर किया है कि इस प्रोजेक्ट में रोसएटम (Rosatom) नाम की एक रूसी सरकारी कंपनी समेत देश का टॉप न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कुर्चातोव भी शामिल है.   

ये भी पढ़ें- अंतरिक्ष से सीधा आएंगे 5G नेटवर्क… जहां मोबाइल नहीं चलता, वहां भी बजेगा फोन! जान लें Bluebird Block 2 Satellite की खासियत

क्यों जरूरी है लूनार मिशन? 

रोस्कोस्मोस के चीफ दिमित्री बकानोव ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता चांद पर पावर प्लांट लगाना है. एजेंसी के मुताबिक इस मिशन का टारगेट एक परमानेंट साइंटिफिक लूनार स्टेशन बनाना और मिशन से आगे बढ़कर लगातार रिसर्च करते रहना है. वहीं चांद की बात करें तो यह केवल एक सेटेलाइट न होकर धरती के झुकाव को बैलेंस रखने का भी काम करता है. इससे ही समुद्रों में प्रवाह आता है और जलवायु स्थिर रहती है. ऐसे में भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद पर रिसर्च बेहद माना जाता है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं