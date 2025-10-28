Russia-America Relation: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते को रद्द कर दिया है. उन्होंने सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को इस समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस डील का मकसद दोनों देशों ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना था. पुतिन की ओर से यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रही खटपट के बीच उठाया गया.

क्या है प्लूटोनियम समझौता?

बता दें कि प्लूटोनियम समझौता अमेरिका-रूस को दोनों देशों को सैन्य इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए बाध्य करता था. यह समझौता सितंबर साल 2000 में किया गया था और 2010 में संशोधित हुआ था. इसका मकसद कोल्ड वॉर के समय के परमाणु हथियारों के स्टोरेज को कम करना था. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते से लगभग 17,000 परमाणु हथियारों के निर्माण योग्य सामग्री को समाप्त किया जा सकता था.

ये भी पढ़ें- अपने प्रतिद्वंदी को मिटाने पर तुले एर्दोगन? पहले जेल में किया बंद, अब थोपे गंभीर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों निलंबित हुआ समझौता?

रूस ने पहले ही अक्टूबर साल 2016 में अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और NATO की पूर्वी सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को शत्रुतापूर्ण हरकत बताने के बाद से ही इस समझौते को निलंबित कर दिया था. इस फैसले के साथ रूस ने एक नई न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक का सफल परीक्षण भी किया. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल दुनिया में सबरसे अनोखी है और इसकी फ्लाइट रेंज लगभग असीमित है. यह मिसाइल 15 घंटे तक हवा में रहने और लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.

ये भी पढ़ें- तुर्की में चल रही शांति वार्ता, वहां आपस में गोलियां बरसा रहे पाकिस्तान-तालिबान, सीमा पर मरे 5 सैनिक

रूस-अमेरिका में बढ़ा तनाव

इस घटना के बीच अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है. हाल ही में अमेरिका ने रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए उचित और आवश्यक कदम बताया गया. इसको लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा,' राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा कहा है कि जब उन्हें उचित लगेगा तब वे रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे और कल वही दिन था.'

FAQ

प्लूटोनियम समझौता क्या था?

प्लूटोनियम समझौते के तहत अमेरिका और रूस को 34 टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करना था.

रूस ने इसे क्यों समाप्त किया?

रूस ने अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियों, प्रतिबंधों और NATO की गतिविधियों के कारण यह समझौता रद्द किया.