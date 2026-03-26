'आगे क्या होगा कोई नहीं जानता...,' ईरान जंग लाएगी महामारी जैसी तबाही? पुतिन ने कोरोना से कर दी तुलना

Putin On West Asia war: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के परिणामों को कोविड महामारी जैसी इमरजेंसी से तुलना कर दी है. उन्होंने कहा कि जंग के परिणाम कोविड जितने खतरनाक हो सकते हैं.
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Middle east war: पश्चिम एशिया में लगातार 27वें दिन जंग जारी है. ईरान-इजरायल एक दूसरे पर मिसाइलों की वर्षा कर रहे हैं. जंग के चलते तेल-गैस सप्लाई में बाधा आई है, जिससे दुनियाभर में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है. कई देशों ने तो तेल-गैस की कमी के चलते इमरजेंसी भी घोषित कर दी है. अब इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग के परिणाम कोविड-19 जितने ही खतरनाक हो सकते हैं.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार ( 26 मार्च 2206) को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के परिणामों का अनुमान लगाना बेहद कठिन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके संभावित प्रभाव की तुलना कोविड-19 महामारी से की है.' मॉस्को में बिजनेस लीडर्स के साथ एक बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि जंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन समेत सप्लाई चेंस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है. यह तेल-गैस, धातु और फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी भारी दबाव डाल रहा है.
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रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा,' मिडिल ईस्ट में संघर्ष के परिणामों का सटीक आकलन करना अभी भी कठिन है. ऐसा लगता है कि जब इसमें शामिल पक्ष भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा, तो हम कैसे लगा सकते हैं?' उन्होंने आगे कहा,' हालांकि, पहले से ही ऐसे अनुमान हैं, जो बताते हैं कि इसकी तुलना (कोरोना) महामारी से की जा सकती है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों और महाद्वीपों के विकास में भारी गिरावट आई.'
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रूसी राष्ट्रपति ने चुनौतियों का सामना करने के लिए रूस का मजबूत और एकजुट होना बेहद आवश्यक बताया. इसके अलावा उन्होंने रूसी कंपनियों और सरकार से तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आकस्मिक लाभ और ज्यादा कमाई पर खर्च से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतने और संयमित रवैया अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.