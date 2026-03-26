Advertisement
trendingNow13154982
Hindi Newsदुनियाआगे क्या होगा कोई नहीं जानता..., ईरान जंग लाएगी महामारी जैसी तबाही? पुतिन ने कोरोना से कर दी तुलना

'आगे क्या होगा कोई नहीं जानता...,' ईरान जंग लाएगी महामारी जैसी तबाही? पुतिन ने कोरोना से कर दी तुलना

Putin On West Asia war: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम एशिया में संघर्ष के परिणामों को कोविड महामारी जैसी इमरजेंसी से तुलना कर दी है. उन्होंने कहा कि जंग के परिणाम कोविड जितने खतरनाक हो सकते हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 26, 2026, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आगे क्या होगा कोई नहीं जानता...,' ईरान जंग लाएगी महामारी जैसी तबाही? पुतिन ने कोरोना से कर दी तुलना

Middle east war: पश्चिम एशिया में लगातार 27वें दिन जंग जारी है. ईरान-इजरायल एक दूसरे पर मिसाइलों की वर्षा कर रहे हैं. जंग के चलते तेल-गैस सप्लाई में बाधा आई है, जिससे दुनियाभर में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है. कई देशों ने तो तेल-गैस की कमी के चलते इमरजेंसी भी घोषित कर दी है. अब इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग के परिणाम कोविड-19 जितने ही खतरनाक हो सकते हैं. 

जंग ने पैदा की इमरजेंसी जैसी स्थिति

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार ( 26 मार्च 2206) को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के परिणामों का अनुमान लगाना बेहद कठिन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके संभावित प्रभाव की तुलना कोविड-19 महामारी से की है.' मॉस्को में बिजनेस लीडर्स के साथ एक बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि जंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन समेत सप्लाई चेंस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है. यह तेल-गैस, धातु और फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी भारी दबाव डाल रहा है.  

ये भी पढ़ें- ट्रंप से खफा हो गए अमेरिकी? जंग के बीच घटी अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता; कितनी पहुंची रेटिंग  

Add Zee News as a Preferred Source

कोरोना जैसी आई स्थिति? 

रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा,' मिडिल ईस्ट में संघर्ष के परिणामों का सटीक आकलन करना अभी भी कठिन है. ऐसा लगता है कि जब इसमें शामिल पक्ष भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा, तो हम कैसे लगा सकते हैं?' उन्होंने आगे कहा,' हालांकि, पहले से ही ऐसे अनुमान हैं, जो बताते हैं कि इसकी तुलना (कोरोना) महामारी से की जा सकती है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों और महाद्वीपों के विकास में भारी गिरावट आई.'   

ये भी पढ़ें- 'आपके वादों का समय खत्म हुआ...,' इजरायल का साथ देकर बुरी तरह फंसा अमेरिका? ईरान ने ली ट्रंप की चुटकी

पुतिन की चेतावनी

रूसी राष्ट्रपति ने चुनौतियों का सामना करने के लिए रूस का मजबूत और एकजुट होना बेहद आवश्यक बताया. इसके अलावा उन्होंने रूसी कंपनियों और सरकार से तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आकस्मिक लाभ और ज्यादा कमाई पर खर्च से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतने और संयमित रवैया अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस