/होर्मुज में हाहाकार...रूस ने व्यापार के लिए खोजा नया रास्ता! इन रूट के जरिए भारत तक बिछेगी सीधी रेलवे लाइन?

Russia proposes direct railway route to india: रूस ने भारत तक सीधी रेलवे लाइन का बड़ा प्रस्ताव रखा है. यह योजना मिडिल ईस्ट और ब्लैक सी (काला सागर) के बढ़ते तनाव को देखते हुए बनाई गई है. इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री संकट से बचना है. रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने इसके साफ संकेत दिए हैं. परियोजना के तहत रेलवे मार्ग रूस से शुरू होकर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए हिंद महासागर के बंदरगाहों तक जुड़ेगा.
रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने संकेत दिए हैं कि मॉस्को हिंद महासागर तक रेल संपर्क विकसित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ताकि रणनीतिक जलमार्गों में जारी संकट के जोखिम को कम किया जा सके. रूस का मानना है कि भारत तक पहुंच प्रदान करने वाला कोई भी संभावित रेल विकल्प उसके लिए स्वीकार्य होगा.
दरअसल, पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' का मार्ग भी लगभग ठप हो गया है. वहीं बोसफोरस जलडमरूमध्य, जो ब्लैक सी को मरमरा सागर से जोड़ता है, तुर्किये के कंट्रोल में है और इस रूट पर व्यापार में काफी अनिश्चितता बनी हुई है.
दुनिया का बहुत सारा सामान और तेल समुद्र के कुछ खास तंग रास्तों जैसे 'होर्मुज' और 'बोसफोरस' के समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है. इन रास्तों पर लड़ाई-झगड़े, जहाजों पर हमले और भारी ट्रैफिक (जाम) की वजह से सामान पहुंचने में देरी हो रही है और खतरा बढ़ गया है. पानी के रास्ते के खतरों से बचने के लिए रूस अब जमीन के रास्ते (रेलवे ट्रैक) का नया शॉर्टकट बना रहा है.
रूस भारत तक कनेक्टिविटी के लिए मध्य एशिया और पड़ोसी देशों से होकर गुजरने वाले मार्गों पर विचार कर रहा है. इससे रूस का सामान बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी सुरक्षा खतरे के सीधे भारत और आसपास के देशों तक सुरक्षित और जल्दी पहुंच सकेगा.
पहला ये कि यह नई ट्रेन लाइन रूस से शुरू होकर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होती हुई सीधे हिंद महासागर (समुद्र) तक पहुंचेगी.
रूस और भारत के बीच सीधी रेल सेवा का विचार नया नहीं है और इसे पहले भी अंजाम दिया जा चुका है. 2024 में, रूस ने ईरान से होकर गुजरने वाले INSTC मार्ग के माध्यम से भारत को कोयले से भरी दो ट्रेनें भेजी थीं. हालांकि, ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर अमेरिकी हमलों के कारण यह मार्ग फिलहाल अनुपलब्ध है, जिसका मतलब है कि एक वैकल्पिक मार्ग ईरान से होते हुए पूर्व की ओर पाकिस्तान और फिर भारत की ओर जा सकता है.
रूस के पास दूसरा विकल्प ये है कि उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से होती हुई ट्रेन लाइन, जो सीधे पाकिस्तान के समुद्र तट (बंदरगाहों) तक पहुंचे. इससे दक्षिण ईरान के रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि इस नए रास्ते को चालू करने के लिए रूस को काफी दिमागी और कूटनीतिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने समय से ही खराब रहे हैं.
चीन (बीजिंग) भी इस रेल मार्ग का समर्थन करेगा, क्योंकि यह रास्ता पाकिस्तान में बने चीन के CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे) के रेल नेटवर्क से आसानी से जुड़ जाएगा. रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि अगर मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में तनाव और बढ़ता है, तो अपनी तेल और गैस (ऊर्जा) की सप्लाई चालू रखने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर काम करना ही पड़ेगा.
अपनी जरूरत की बिजली और ईंधन (ऊर्जा) की सप्लाई बनाए रखने के लिए भारत अब चीन के बाद रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है. पिछले महीने भारत ने जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाया, उसमें से आधे से भी ज्यादा (55%) अकेले रूस से आया, जो कि एक नया रिकॉर्ड है. दोनों देशों का आपसी कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है. भारत और रूस ने 2030 तक अपने व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है.