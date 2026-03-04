इजरायल-ईरान जंग से अधर में लटकी तेल सप्लाई तो फिर भारत की मदद को आगे आया रूस, बोला- मैं हूं ना

Russia on Crude Oil: यूएस- इजरायल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है. इजरायल ने जहां ईरान के तेहरान समेत कई देशों पर हमला किया, तो वहीं ईरान भी आर-पार के मूड में हैं. इजरायल और ईरान के बीच बढ़े संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास बढ़ते हमलों की घटनाओं के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों पर ऊर्जा संकट गहराता नजर आ रहा है. इस बीच भारत के मित्र देश रूस ने एक बड़ी राहत दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल भारत भेजने के लिए तैयार है. बताया गया कि रूसी कच्चे तेल से भरे कुछ जहाज पहले ही भारतीय समुद्री क्षेत्रों के आसपास है, जिनके कुछ सप्ताह में भारत पहुंचने की संभावना है. अगर यह जहाज भारत पहुंचते हैं,तो एक बड़ी राहत वाली बात होगी. हाल में ही सरकार से जुड़े एक सूत्रों ने दावा किया था कि देश मे करीब 25 दिनों की मांग को पूरी करने लायक कच्चे तेल का भंडार उपलब्ध है. यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत अन्य विकल्पों की तलाश कर रहा है.

रूस से तेल आयात में कमी

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल भारत का रूसी तेल आयात घटकर 1.1 मिलियल बैरल प्रतिदिन रह गया था. यह नवंबर 2022 के बाद सबसे कम था. माना जाता है कि अमेरिकी टैरिफ और अन्य कई वजहों से रूसी तेल के आयात में कमी आई थी. हालांकि, इसी साल फरवरी में यह बढ़ा और 30 प्रतिशत पहुंच गया. सूत्रों की मानें तो भारतीय कंपनिया रूसी तेल व्यापारियों से लगातार संपर्क में हैं.

तेल खरीदने में तीसरे नंबर पर भारत

चूंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है. एक अनुमान के अनुसार, यहां रोजाना लगभग 56 लाख बैरल कच्चा तेल भी रिफाइन किया जाता है. बता दें कि आवश्यकता के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही होकर भारत पहुंचता है. इस स्थिति मे अगर इस रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचती है, इसका सीधा असर भारत में कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने की संभावना है.

रूस ने की बड़ी पेशकश

गौरतलब है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. इस बीच रूस की ओर से संकेत दिए गए हैं कि वह भारत की आवश्यकताओं का करीब 40 प्रतिशत तेल का हिस्सा पूरा करने में मदद कर सकता है. हालांकि, रूस से तेल आपूर्ति बढ़ानी है या नहीं यह पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर करेगा. अलग-अलग बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया जाएगा.

बता दें कि साल 2022 में यूक्रेन के साथ हुए जंग के बाद रूस पर कई पश्चिमी प्रतिबंध लगे. जिस कारण रूस ने मार्केट से कम कीमत पर तेल बेचना शुरू कर दिया. हालांकि, अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और रूस तेल की कीमतों में इजाफा भी कर सकता है. उधर, कतर की ओर से उत्पादन रोकने के बाद से भारत में गैस की कमी देखने को मिल सकती है.

