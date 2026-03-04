Advertisement
trendingNow13130149
Hindi Newsदुनियाइजरायल-ईरान जंग से अधर में लटकी तेल सप्लाई तो फिर भारत की मदद को आगे आया रूस, बोला- मैं हूं ना

इजरायल-ईरान जंग से अधर में लटकी तेल सप्लाई तो फिर भारत की मदद को आगे आया रूस, बोला- मैं हूं ना

मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों में तेल संकट देखने को मिल सकता है. इस बीच रूस की ओर नई दिल्ली को खास पेशकश की गई है. रूस ने करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल भारत भेजने के लिए तैयार है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति पुतिन
पीएम नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति पुतिन

Russia on Crude Oil: यूएस- इजरायल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है. इजरायल ने जहां ईरान के तेहरान समेत कई देशों पर हमला किया, तो वहीं ईरान भी आर-पार के मूड में हैं. इजरायल और ईरान के बीच बढ़े संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास बढ़ते हमलों की घटनाओं के कारण भारत समेत दुनिया के कई देशों पर ऊर्जा संकट गहराता नजर आ रहा है. इस बीच भारत के मित्र देश रूस ने एक बड़ी राहत दी है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल भारत भेजने के लिए तैयार है. बताया गया कि रूसी कच्चे तेल से भरे कुछ जहाज पहले ही भारतीय समुद्री क्षेत्रों के आसपास है, जिनके कुछ सप्ताह में भारत पहुंचने की संभावना है. अगर यह जहाज भारत पहुंचते हैं,तो एक बड़ी राहत वाली बात होगी. हाल में ही सरकार से जुड़े एक सूत्रों ने दावा किया था कि देश मे करीब 25 दिनों की मांग को पूरी करने लायक कच्चे तेल का भंडार उपलब्ध है. यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत अन्य विकल्पों की तलाश कर रहा है. 

रूस से तेल आयात में कमी 

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल भारत का रूसी तेल आयात घटकर 1.1 मिलियल बैरल प्रतिदिन रह गया था. यह नवंबर 2022 के बाद सबसे कम था. माना जाता है कि अमेरिकी टैरिफ और अन्य कई वजहों से रूसी तेल के आयात में कमी आई थी. हालांकि, इसी साल फरवरी में यह बढ़ा और 30 प्रतिशत पहुंच गया. सूत्रों की मानें तो भारतीय कंपनिया रूसी तेल व्यापारियों से लगातार संपर्क में हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेल खरीदने में तीसरे नंबर पर भारत 

चूंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है. एक अनुमान के अनुसार, यहां रोजाना लगभग 56 लाख बैरल कच्चा तेल भी रिफाइन किया जाता है. बता दें कि आवश्यकता के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही होकर भारत पहुंचता है. इस स्थिति मे अगर इस रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचती है, इसका सीधा असर भारत में कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ने की संभावना है. 

यह भी पढ़ें: बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, EC की रणनीति क्या है?

रूस ने की बड़ी पेशकश 

गौरतलब है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. इस बीच रूस की ओर से संकेत दिए गए हैं कि वह भारत की आवश्यकताओं का करीब 40 प्रतिशत तेल का हिस्सा पूरा करने में मदद कर सकता है. हालांकि, रूस से तेल आपूर्ति बढ़ानी है या नहीं यह पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर करेगा. अलग-अलग बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया जाएगा. 

बता दें कि साल 2022 में यूक्रेन के साथ हुए जंग के बाद रूस पर कई पश्चिमी प्रतिबंध लगे. जिस कारण रूस ने मार्केट से कम कीमत पर तेल बेचना शुरू कर दिया. हालांकि, अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और रूस तेल की कीमतों में इजाफा भी कर सकता है. उधर, कतर की ओर से उत्पादन रोकने के बाद से भारत में गैस की कमी देखने को मिल सकती है. 

यह भी पढ़ें: तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार लेकिन...

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

israel iran war

Trending news

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल