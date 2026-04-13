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Hindi Newsदुनियाहम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लेने को तैयार..., इस्लामाबाद में नहीं बनी बात तो पुतिन ने दिया बड़ा ऑफर

'हम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लेने को तैयार...', इस्लामाबाद में नहीं बनी बात तो पुतिन ने दिया बड़ा ऑफर

US-Iran Ceasefire: ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा गई है. तमाम देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई स्थायी समाधान निकले. अब रूस ने कहा है कि वह ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लेने को तैयार है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:18 PM IST
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'हम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लेने को तैयार...', इस्लामाबाद में नहीं बनी बात तो पुतिन ने दिया बड़ा ऑफर

Russia-Iran: ईरान-अमेरिका के बीच सुलह कराने का पाकिस्तान का दांव तो फेल हो गया. अब गेम में रूस की एंट्री हो गई है. रूस और ईरान के संबंध गहरे हैं. रूस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ भविष्य की डील के हिस्से के तौर पर रूस ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लेने को तैयार है.

डगमगाई दुनिया की अर्थव्यवस्था

पिछले हफ्ते के आखिर में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के फेल हो गई थी. इससे जंग को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए एक तुरंत समझौते की उम्मीदें भी खत्म हो गईं. फरवरी के आखिर में शुरू हुई इस जंग से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा गई है.

रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है. उसने किसी भी शांति समझौते के तहत ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहां रखने की पेशकश कई बार की है.

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'रूस की पेशकश अभी भी कायम'

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को AFP के एक सवाल के जवाब में कहा, 'यह प्रस्ताव राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और इस इलाके के देशों, दोनों से बातचीत के दौरान रखा था. यह पेशकश अभी भी कायम है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.'

क्रेमलिन ने ट्रंप की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी करने की धमकी की भी आलोचना की. यह एक अहम जलमार्ग है, जो फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से ही ठप पड़ा है. पेस्कोव ने कहा, 'इस तरह की कार्रवाइयों का अंतरराष्ट्रीय बाजार पर बुरा असर पड़ना जारी रहने की संभावना है.'

'अमेरिका की बुरी नीयत नहीं भूले'

दूसरी ओर, नौसैनिक नाकाबंदी के मुद्दे पर, भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली ने कहा, 'हमारे लिए, कूटनीति ईरान के रक्षकों के संघर्ष का ही एक विस्तार है. हम अमेरिका की ओर से अपनी प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन और उसकी बुरी नीयत को न तो भूले हैं और न ही कभी भूलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत से अनुभव रहे हैं. बारह दिनों के युद्ध के दौरान, जैसा कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, ईरान बातचीत की प्रक्रिया में शामिल था, जबकि यहूदी शासन और अमेरिका ने मिलकर हमला शुरू कर दिया था.'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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