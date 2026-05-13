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Hindi Newsदुनियापूरी धरती का चक्कर लगा सकती है रूस की यह मिसाइल, इस गर्जना का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं

पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है रूस की यह मिसाइल, इस गर्जना का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं

रूस का यह वीडियो अमेरिका भी गौर से देख रहा होगा. ट्रंप से लेकर पूरी सेना के लिए यह टेंशन की बात है. रूस ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जो पूरी धरती का चक्कर लगाते हुए, कहीं भी निशाना हिट कर सकती है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 08:57 AM IST
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पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है रूस की यह मिसाइल, इस गर्जना का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं

खटखट, कुछ कमांड दी जाती है, जोशीली आवाज में अधिकारी आदेश देते हैं और कैमरे में आसमान की तरफ भयानक गर्जना के साथ मिसाइल दिखाई देती है. ये कोई आम मिसाइल नहीं है. रूस ने 35,000 किमी से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली महाविनाशक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है. कुछ घंटे पहले ही रूस के विदेश मंत्रालय ने 42 सेकेंड का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सरमत मिसाइल के सफल टेस्ट की जानकारी दे दी गई है. 

35,000 किमी की रेंज साधारण आंकड़ा नहीं है. रूस की Sarmat मिसाइल की मानक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज लगभग 18,000 किमी है. इसे 35,000 किमी के सब-ऑर्बिटल उड़ान पथ के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मतलब है कि यह अपने लक्ष्य पर हमला करने से पहले लगभग पूरे ग्रह का चक्कर लगा सकती है. 

इस रेंज के साथ मिसाइल को लक्ष्य को हिट करने के लिए सबसे छोटा रास्ता (उत्तरी ध्रुव के ऊपर वाला) लेने की जरूरत नहीं होती. यह दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ सकती है या कोई भी अप्रत्यक्ष रास्ता अपना सकती है, जिससे मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इसके रास्ते का अनुमान लगाना या रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है. 

अगर इस मिसाइल की पावर को समझना है तो चीन और अमेरिका के पास उनकी सबसे पावरफुल मिसाइल की रेंज देखिए. 

- चीन की DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) की रेंज लगभग 12,000–15,000 किमी है. 

- अमेरिकी Minuteman III की रेंज 10,000–13,000 किमी के बीच बताई जाती है.

रूस की 'सरमत' से दुनिया में सनसनी

रूस की सरमत मिसाइल करीब 25 हजार किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है. इसे रडार से ट्रैक करना या बीच में रोकना लगभग असंभव है. यह मिसाइल एकसाथ 10 से 15 भारी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. यह जमीन के अंदर बने सुरक्षित बंकरों से लॉन्च की जाती है और दुश्मन को चकमा देने के लिए उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से भी उड़ान भरने में सक्षम है. 

रूस के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ व्लादिमीर पुतिन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमांडर सर्गेई काराकायेव से सरमत मिसाइल के सफल परीक्षण की रिपोर्ट दी. पुतिन ने कहा कि रूस की डेटरेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने का काम 2000 के दशक की शुरुआत में ही शुरू हो गया था. अब तक यह रुका नहीं है. 

उन्होंने कहा कि साल 2002 में जब अमेरिका एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि से पीछे हट गया, तो हम मजबूर हो गए. रूस ने ऐसे उन्नत सिस्टम विकसित करना शुरू किया, जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं और जो मौजूदा और भविष्य के दोनों तरह के मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भरोसेमंद तरीके से भेदने में सक्षम हों.

अमेरिका से चार गुना ज्यादा पावरफुल!

सरमत का विकास 2011 में शुरू हुआ. 2018 में इस परियोजना और रूस की नई उन्नत मिसाइल प्रणालियों के फायदों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई. यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है. सरमत के वॉरहेड की कुल मारक क्षमता, पश्चिम के किसी भी मौजूदा सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम की तुलना में चार गुना से भी ज्यादा है. यह मिसाइल न सिर्फ बैलिस्टिक रास्ते पर उड़ सकती है बल्कि सब-ऑर्बिटल रास्ते पर भी उड़ान भर सकती है. इसकी वजह से 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज हासिल करना मुमकिन हो जाता है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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