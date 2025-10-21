Advertisement
बरसते रहेंगे बम-गोले और मिसाइलें...पुतिन-ट्रंप कब मिलेंगे, तय नहीं हुई तारीख; कब खत्म होगा यूक्रेन वॉर?

Trump-Putin Summit: 16 अक्टूबर को पुतिन से बात करने के बाद, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दो हफ्ते के भीतर बुडापेस्ट में होने वाली संभावित शिखर वार्ता से पहले इसी हफ्ते मुलाकात करेंगे.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:36 PM IST
Russia-Ukraine War: लगता है यूक्रेन जंग थमने में अभी लंबा वक्त लगेगा. वो इसलिए क्योंकि रूस की सरकार ने मंगलवार को कह दिया है कि अभी यह साफ नहीं है कि कब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक होगी. अब तक दोनों ही पक्षों के बीच तारीखें तक तय नहीं हुई हैं. ट्रंप बार-बार यह कह चुके हैं कि वह यूक्रेन युद्ध खत्म कराना चाहते हैं. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप की सबसे घातक जंग है. हालांकि ट्रंप यह कह चुके हैं कि शांति स्थापित कराना गाजा में सीजफायर या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म कराने से ज्यादा मुश्किल है. 

16 अक्टूबर को पुतिन से बात करने के बाद, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दो हफ्ते के भीतर बुडापेस्ट में होने वाली संभावित शिखर वार्ता से पहले इसी हफ्ते मुलाकात करेंगे. रूस ने कोई टाइमटेबल नहीं बताया है. लेकिन सीएनएन ने वाइट हाउस के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि रुबियो-लावरोव की प्रस्तावित बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इसने एक सूत्र के हवाले से कहा कि रुबियो और लावरोव की जंग के संभावित अंत को लेकर अलग-अलग उम्मीदें थीं.

लावरोव ने बताया कि उन्होंने रुबियो के साथ फोन संपर्क जारी रखने पर सहमति जताई है, जबकि रूसी सरकार ने कहा कि ऐसी शिखर वार्ता को स्थगित करना असंभव है जिसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, 'हमारी राष्ट्रपतियों के साथ एक समझ है लेकिन हम उसे स्थगित नहीं कर सकते, जो अभी तय ही नहीं है. ना तो राष्ट्रपति ट्रंप और ना ही राष्ट्रपति पुतिन ने हमें सटीक तारीखें दी हैं.'

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

