पुतिन के घर 91 ड्रोन से हमला, रूस ने लगाया यूक्रेन पर आरोप, कीव बोला- हमने नहीं किया अटैक

Drone Attack on Putin's Huose: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया. इस हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि सोमवार को एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक घर को निशाना बनाया गया. हालांकि रूस के इस दावे को कीव ने तुरंत खारिज कर दिया. नोवगोरोड क्षेत्र में कथित हमले के बाद सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन पर मॉस्को के हमले को खत्म करने के लिए चल रही शांति वार्ता में 'रूस की बातचीत की स्थिति में बदलाव किया जाएगा.' लावरोव ने कहा कि इस घटना में कोई नुकसान या जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रूसी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमलों के लिए लक्ष्य चुन लिए हैं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस दावे को रूस की ओर से पूरी तरह से मनगढ़ंत बताकर तुरंत खारिज कर दिया. ज़ेलेंस्की ने बताया कि यह दावा फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगभग तीन घंटे की मुलाकात के एक दिन बाद आया है. हालांकि बातचीत से कोई बड़ी सफलता नहीं लगी लेकिन ज़ेलेंस्की ने सोमवार को पहले कहा था कि दोनों नेता शांति योजना के लेटेस्ट वर्ज़न पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका 15 साल तक यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा और इन गारंटियों को बढ़ाने का भी विकल्प होगा.

I have just spoken with @bundeskanzler Merz. First and foremost, we discussed the outcomes of the meeting with President Trump and his team in Florida. I informed him about the main emphases and key issues raised. Thank you, Friedrich, for your advice and for the constant… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

जेलेंस्की ने रूस के दावों पर उठाए सवाल

ज़ेलेंस्की ने अपने आधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किया, 'रूस फिर से वही कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए खतरनाक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है. हम शांति को करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.' उन्होंने कहा कि रूसी एयर डिफेंस ने 91 ड्रोन मार गिराए और उन्होंने यह दावा नहीं किया कि उस समय पुतिन वहां मौजूद थे.

सोशल मीडिया पर क्या बोले जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर लिखा, 'मैंने अभी-अभी @bundeskanzler मर्ज़ से बात की है. सबसे पहले, हमने फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ हुई मीटिंग के नतीजों पर चर्चा की. मैंने उन्हें मुख्य बातों और उठाए गए ज़रूरी मुद्दों के बारे में बताया. आपकी सलाह और लगातार कोऑर्डिनेशन के लिए धन्यवाद, फ्रेडरिक. बेशक हमने आज के रूसी फेक न्यूज़ पर भी बात की जिसका इस्तेमाल मॉस्को डिप्लोमेसी को कमज़ोर करने और युद्ध को लंबा खींचने को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है.

पुतिन को ये बात माननी होगी कि...

पुतिन को यह बात माननी होगी कि उन्हें युद्ध, हमलों और खून-खराबे को खत्म करना होगा. यूक्रेन शांति पाने के लिए सब कुछ कर रहा है. रूस को युद्ध लड़ने के नए तरीके खोजना बंद करना चाहिए और सुरक्षा बहाल करने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए. यूक्रेन ने सभी प्रस्ताव रखे हैं. शांति की राह पर समर्थन के लिए जर्मनी, यूरोप में सभी को और संयुक्त राज्य अमेरिका को धन्यवाद.

ट्रंप ने की पुतिन के घर पर हमले की निंदा

क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मॉस्को के मुताबिक एक रूसी राष्ट्रपति आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस शांति बातचीत में अपनी स्थिति पर फिर से विचार करेगा. यूक्रेन ने उन रूसी बयानों को झूठ बताया है कि उत्तरी रूस में पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन ने हमला किया था और मॉस्को पर शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन और ट्रंप ने सोमवार को बात की और ट्रंप और उनके सीनियर सलाहकारों ने पुतिन को यूक्रेन के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी. पुतिन ने ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति आवास पर ड्रोन हमले के बारे में बताया और ट्रंप से कहा कि इसके परिणामस्वरूप रूस अपनी स्थिति पर फिर से विचार कर रहा है. वहीं ट्रंप ने पुतिन के घर पर हुए इन हमलों की निंदा की है.

