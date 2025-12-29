Advertisement
trendingNow13057798
Hindi Newsदुनियापुतिन के घर 91 ड्रोन से हमला, रूस ने लगाया यूक्रेन पर आरोप, कीव बोला- हमने नहीं किया अटैक

पुतिन के घर 91 ड्रोन से हमला, रूस ने लगाया यूक्रेन पर आरोप, कीव बोला- हमने नहीं किया अटैक

Drone Attack on Russia: नोवगोरोड क्षेत्र में कथित हमले के बाद सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन पर मॉस्को के हमले को खत्म करने के लिए चल रही शांति वार्ता में 'रूस की बातचीत की स्थिति में बदलाव किया जाएगा.' लावरोव ने कहा कि इस घटना में कोई नुकसान या जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुतिन के घर 91 ड्रोन से हमला, रूस ने लगाया यूक्रेन पर आरोप, कीव बोला- हमने नहीं किया अटैक

Drone Attack on Putin's Huose: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला किया गया. इस हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि सोमवार को एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक घर को निशाना बनाया गया. हालांकि रूस के इस दावे को कीव ने तुरंत खारिज कर दिया. नोवगोरोड क्षेत्र में कथित हमले के बाद सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन पर मॉस्को के हमले को खत्म करने के लिए चल रही शांति वार्ता में 'रूस की बातचीत की स्थिति में बदलाव किया जाएगा.' लावरोव ने कहा कि इस घटना में कोई नुकसान या जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रूसी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमलों के लिए लक्ष्य चुन लिए हैं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस दावे को रूस की ओर से पूरी तरह से मनगढ़ंत बताकर तुरंत खारिज कर दिया. ज़ेलेंस्की ने बताया कि यह दावा फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगभग तीन घंटे की मुलाकात के एक दिन बाद आया है. हालांकि बातचीत से कोई बड़ी सफलता नहीं लगी लेकिन ज़ेलेंस्की ने सोमवार को पहले कहा था कि दोनों नेता शांति योजना के लेटेस्ट वर्ज़न पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका 15 साल तक यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा और इन गारंटियों को बढ़ाने का भी विकल्प होगा.

 

Add Zee News as a Preferred Source

जेलेंस्की ने रूस के दावों पर उठाए सवाल
ज़ेलेंस्की ने अपने आधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किया, 'रूस फिर से वही कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए खतरनाक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है. हम शांति को करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.' उन्होंने कहा कि रूसी एयर डिफेंस ने 91 ड्रोन मार गिराए और उन्होंने यह दावा नहीं किया कि उस समय पुतिन वहां मौजूद थे.

सोशल मीडिया पर क्या बोले जेलेंस्की
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर लिखा, 'मैंने अभी-अभी @bundeskanzler मर्ज़ से बात की है. सबसे पहले, हमने फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ हुई मीटिंग के नतीजों पर चर्चा की. मैंने उन्हें मुख्य बातों और उठाए गए ज़रूरी मुद्दों के बारे में बताया. आपकी सलाह और लगातार कोऑर्डिनेशन के लिए धन्यवाद, फ्रेडरिक. बेशक हमने आज के रूसी फेक न्यूज़ पर भी बात की जिसका इस्तेमाल मॉस्को डिप्लोमेसी को कमज़ोर करने और युद्ध को लंबा खींचने को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है.

पुतिन को ये बात माननी होगी कि...
पुतिन को यह बात माननी होगी कि उन्हें युद्ध, हमलों और खून-खराबे को खत्म करना होगा. यूक्रेन शांति पाने के लिए सब कुछ कर रहा है. रूस को युद्ध लड़ने के नए तरीके खोजना बंद करना चाहिए और सुरक्षा बहाल करने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए. यूक्रेन ने सभी प्रस्ताव रखे हैं. शांति की राह पर समर्थन के लिए जर्मनी, यूरोप में सभी को और संयुक्त राज्य अमेरिका को धन्यवाद.

ट्रंप ने की पुतिन के घर पर हमले की निंदा
क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मॉस्को के मुताबिक एक रूसी राष्ट्रपति आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस शांति बातचीत में अपनी स्थिति पर फिर से विचार करेगा. यूक्रेन ने उन रूसी बयानों को झूठ बताया है कि उत्तरी रूस में पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन ने हमला किया था और मॉस्को पर शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन और ट्रंप ने सोमवार को बात की और ट्रंप और उनके सीनियर सलाहकारों ने पुतिन को यूक्रेन के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी. पुतिन ने ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति आवास पर ड्रोन हमले के बारे में बताया और ट्रंप से कहा कि इसके परिणामस्वरूप रूस अपनी स्थिति पर फिर से विचार कर रहा है. वहीं ट्रंप ने पुतिन के घर पर हुए इन हमलों की निंदा की है. 

यह भी पढ़ेंः मुसीबतों से घिरा आतंक का सबसे बड़ा समर्थक देश, आतंकवादी संगठन से हुई पुलिस की झड़प

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

RussiaDrone attackUkraine

Trending news

DG ब्रह्मोस नियुक्ति पर CAT ने की रद्द, मनमाने और बिना कारण चयन पर DRDO को फटकार
DG Brahmos Appointment
DG ब्रह्मोस नियुक्ति पर CAT ने की रद्द, मनमाने और बिना कारण चयन पर DRDO को फटकार
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Pinaka
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार