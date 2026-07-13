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फिर महायुद्ध की भट्टी में जलेगा मिडिल ईस्ट! रूस ने ईरान भेजा 'कयामत' वाला जहाज; आखिर क्या है तेहरान पहुंचने के मायने?

Tupolev Tu-214PU: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच रूस की एक अहम गतिविधि ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रूस का विशेष कमांड एंड कंट्रोल विमान Tu-214PU तेहरान पहुंचा है. इस विमान की मौजूदगी को ऐसे समय में बेहद अहम माना जा रहा है, जब अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव फिर से गहराता नजर आ रहा है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:48 PM IST
फिर महायुद्ध की भट्टी में जलेगा मिडिल ईस्ट! रूस ने ईरान भेजा 'कयामत' वाला जहाज; आखिर क्या है तेहरान पहुंचने के मायने?
Image Credit: ईरान युद्ध के बीच रूस ने भेजा &#039;कयामत का विमान&#039;Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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