फिर महायुद्ध की भट्टी में जलेगा मिडिल ईस्ट! रूस ने ईरान भेजा 'कयामत' वाला जहाज; आखिर क्या है तेहरान पहुंचने के मायने?

अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रूस ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, रूस ने अपना बेहद सुरक्षित एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट Tu-214PU तेहरान भेजा है. यह कोई सामान्य सरकारी विमान नहीं, बल्कि संकट की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व के संचालन और कमांड के लिए तैयार किया गया विशेष विमान है. इसकी मौजूदगी को सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि मॉस्को और तेहरान के बीच उच्च स्तर पर चल रहे संवाद का संकेत माना जा रहा है.
Tu-214PU, रूस के Tupolev Tu-214 विमान का विशेष सैन्य और सरकारी संस्करण है. इसे इस तरह तैयार किया गया है कि युद्ध या किसी बड़े राष्ट्रीय संकट के दौरान भी देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुरक्षित तरीके से सेना और सरकार का संचालन कर सके. इस विमान में अत्याधुनिक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, सुरक्षित डेटा लिंक और कमांड एंड कंट्रोल तकनीक लगी हुई है. इन्हीं क्षमताओं के कारण इसे कई रक्षा विशेषज्ञ रूस के 'फ्लाइंग कमांड सेंटर' या 'डूम्सडे एयरक्राफ्ट' जैसी भूमिका वाला विमान मानते हैं.
इस विमान का संचालन रोसिया स्पेशल फ़्लाइट स्क्वाड्रन (Rossiya Special Flight Squadron) करता है. यही यूनिट रूस के राष्ट्रपति, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और शीर्ष सैन्य नेतृत्व के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करती है. सामान्य वीआईपी विमानों के विपरीत Tu-214PU को ऐसे माहौल में भी काम करने के लिए तैयार किया गया है, जहां सैन्य खतरा बेहद अधिक हो. यही वजह है कि इसकी हर तैनाती को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.
सियासी विश्लेषकों की मानें तो इस विमान का तेहरान पहुंचना केवल औपचारिक यात्रा नहीं हो सकती. माना जा रहा है कि रूस और ईरान के बीच रक्षा सहयोग, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान या संभावित सैन्य रणनीति को लेकर उच्चस्तरीय बातचीत हो सकती है. ऐसे समय में जब ईरान पर अमेरिकी दबाव लगातार बढ़ रहा है, रूस की यह सक्रियता पूरे क्षेत्र की भू-राजनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकती है.
Tu-214PU की नींव Tu-214 एयरलाइनर पर आधारित है, जिसकी शुरुआत सोवियत दौर में विकसित Tu-204 परियोजना से हुई थी. इस ट्विन-इंजन विमान ने 1989 में पहली उड़ान भरी थी और 1990 के दशक के मध्य में सेवा में शामिल हुआ. बाद में इसी प्लेटफॉर्म को कई अलग-अलग भूमिकाओं के लिए विकसित किया गया. इनमें कार्गो विमान, निगरानी विमान और सरकारी परिवहन संस्करण शामिल हैं. Tu-214PU को इन्हीं में सबसे उन्नत संस्करणों में गिना जाता है.
रूस कई वर्षों से Tu-214 विमान के उत्पादन को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि विदेशी एयरोस्पेस तकनीक पर निर्भरता कम की जा सके. सरकार ने 2028 तक हर साल 20 विमान बनाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि रक्षा उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि वास्तविक उत्पादन अभी भी काफी सीमित है. हाल के वर्षों में केवल कुछ ही विमान तैयार हो पाए हैं, जिससे इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर सवाल उठ रहे हैं.
इस बीच अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं. इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है. दूसरी ओर, अमेरिका का कहना है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण नहीं है. ईरान इस दावे को खारिज करते हुए कह चुका है कि यह रणनीतिक जलमार्ग उसके अधिकार क्षेत्र में आता है. साथ ही उसने विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी भी दी है. हाल के दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले देशों को भी ईरानी हमलों का सामना करना पड़ा है, जबकि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों में मिसाइल अलर्ट और इंटरसेप्शन की घटनाएं भी सामने आई हैं.