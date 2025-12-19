Advertisement
रूस ने यूक्रेन को 1,000 से ज़्यादा सैनिकों के शव सौंपे, बदले में 26 शव यूक्रेन ने भेजे

यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि कीव को रूस से मारे गए 1,003 सैनिकों के शव मिले हैं. उन्होंने कहा कि जांचकर्ता और विशेषज्ञ सभी आवश्यक जांच करने और उनकी पहचान करने के लिए काम करेंगे. यूक्रेन के युद्धबंदी समन्वय केंद्र ने टेलीग्राम ऐप पर कई बड़े ट्रकों और सुरक्षात्मक ओवरऑल पहने लोगों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जो सफेद बोरियों में रखे शवों की जांच कर रहे थे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:43 PM IST
रूस-यूक्रेन युद्ध का चौथा साल चल रहा है. इस बीच शुक्रवार (19 दिसंबर) को दोनों देशों ने अपनी-अपनी ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों का आदान प्रदान किया. रूस और यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की. क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को 1,000 यूक्रेनी सैनिकों के अवशेष सौंप दिए हैं और कीव से 26 रूसी सैनिकों के शव प्राप्त किए हैं.

यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि कीव को रूस से मारे गए 1,003 सैनिकों के शव मिले हैं. उन्होंने कहा कि जांचकर्ता और विशेषज्ञ सभी आवश्यक जांच करने और उनकी पहचान करने के लिए काम करेंगे. यूक्रेन के युद्धबंदी समन्वय केंद्र ने टेलीग्राम ऐप पर कई बड़े ट्रकों और सुरक्षात्मक ओवरऑल पहने लोगों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जो सफेद बोरियों में रखे शवों की जांच कर रहे थे. 

फरवरी 2022 से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध
फरवरी 2022 में रूस के हमले की शुरुआत के बाद से, कीव और मॉस्को ने मारे गए सैनिकों के शवों का नियमित रूप से आदान-प्रदान किया है. दोनों देशों के अधिकारी मारे गए और घायल सैनिकों की कुल संख्या के बारे में आम तौर पर चुप रहे हैं.इसके पहले जुलाई 2025 में भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों का आदान प्रदान हुआ था. तब क्रेमलिन के एक सहयोगी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर से बातचीत करते हुए बताया था कि रूस और यूक्रेन ने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के और शवों का आदान-प्रदान किया है.

जून 2025 में इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता में हुआ था समझौता
यह जून 2025 में इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के दूसरे दौर में हुए समझौते का हिस्सा था, जिसके मुताबिक ये तय किया गया था कि दोनों देश युद्ध में मारे गए सैनिकों का शव उनके देश को सौंप देंगे. उन शांति वार्ताओं में रूस के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडिंस्की ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि मॉस्को ने 1,000 यूक्रेनी सैनिकों के शव सौंप दिए थे और बदले में अपने 19 शहीद सैनिकों के शव प्राप्त किए थे. RIA राज्य समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि रूस 3,000 यूक्रेनी सैनिकों के शव लौटाने की योजना बना रहा था. जिसके बाद शवों के आदान-प्रदान उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई.
दोनों देशों के बीच जारी युद्ध का ये चौथा साल चल रहा है. 

About the Author
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

RussiaUkraine

