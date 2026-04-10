ईरान-अमेरिका की बतकही के बीच रूस ने 32 घंटे के लिए बंद किया तोपखाने का मुंह, यूक्रेन ने भी डाल दिए हथियार; क्यों

Russia-Ukraine ceasefire news: चार साल, एक महीने और 15 दिन से चल रही रूस-यूक्रेन की जंग के मोर्चे में रूस और यूक्रेन 32 घंटों के लिए अपने तोपखाने का मुंह बंद करने, हवाई हमले न करने को राजी हो गए हैं. इसके साथ पुतिन और जेलेंस्की ने टेलिग्राम पर कहा, 'अगर सीमा पार से उकसावे की कार्रवाई होने पर सीजफायर वहीं टूट जाएगा.
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Russia-Ukraine to hold 32-hour ceasefire for Orthodox Easter: अमेरिका-ईरान के बीच कथित सीजफायर की खबरों के बीच रूस और यूक्रेन दोनों 32 घंटे के लिए जंग रोकने पर राजी हो गए हैं. क्रेमलिन ने इस शॉर्ट टर्म सीजफायर की पुष्टि करते हुए कहा, राष्ट्रपति पुतिन शनिवार की शाम 4 बजे से रविवार शाम तक अस्थायी युद्धविराम के लिए सहमत हो गए है. क्रेमलिन के अपने बयान में आगे कहा, 'लड़ाई पर चारों तरफ से रोक रहेगी, लेकिन दुश्मन द्वारा किसी भी संभावित उकसावे का मुकाबला करने के लिए मास्को की सेना तैयार रहेगी. हमें उम्मीद है कि यूक्रेनी पक्ष रूसी संघ के फैसले का सम्मान करके सीजफायर पर कायम रहेगा. वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम ऐप पर कहा कि यूक्रेन भी इस दौरान 32 घंटे तक जंग रोक देगा.
इस सीजफायर की वजह कोई बार्टर सिस्टम का समझौता या मजबूरी की डिफेंस डील नहीं, बल्कि विशुद्ध धार्मिक है. दोनों देशों में ईसाई आबादी रहती है. दोनों सेनाओं में इस मत को मानने वाले फौजी हैं. क्रेमलिन के मुताबिक, यह युद्धविराम शनिवार शाम 4 बजे (मॉस्को के स्थानीय समय) से शुरू होकर रविवार आधी रात तक लागू रहेगा, ताकि दोनों देशों में ईस्टर का त्योहार शांति से मनाया जा सके.
रूस ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी इस कदम का पालन करेगा. वहीं जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पहले से ही ऐसे युद्धविराम का प्रस्ताव दे चुका था और अब वह भी अपने सैनिकों और देशवासियों को सुरक्षित त्योहार मनाने देने के लिए युद्धविराम कर रहा है.
हालांकि ये खबर आने के चंद मिनट बाद ही, रूस के बड़े हमले में यूक्रेन के एक रिहायशी इलाके में दो लोगों की मौत हो गई. ये मामला बताता है कि जमीनी स्तर पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम कुछ समय बाद शुरू होने वाला है. ईस्टर के मौके पर हुए इस सीजफायर के इतर दोनों देशों के बीच भारी तनाव बना हुआ है. यह युद्धविराम ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से शांति वार्ता ठप पड़ी है. वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का पूरा ध्यान फिलहाल मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव पर लगा है.
जेलेंस्की ने चेताया है कि आने वाले महीनों में यूक्रेन के लिए हालात और मुश्किल भरे हो सकते हैं. युद्ध और कूटनीतिक दबाव दोनों मोर्चों पर कीव का संकट आगे चलकर और गहरा सकता है.