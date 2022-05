Russia: यह विशालकाय गड्ढा सबकुछ खींच रहा अपने अंदर, लोगों ने कहा- नरक का दरवाजा

Giant Mouth to Hell: रूस के साइबेरिया में ग्रामीणों ने एक विशाल गड्ढा देखा है, जो लगातार धंस रहा है और इसके चारों ओर सब कुछ खींच रहा है. लोग इसे 'अंडरवर्ल्ड का द्वार' (Doorway to Underworld) या 'नरक का मुंह' (Mouth to Hell) कह रहे हैं, क्योंकि विशाल गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा है.

धंसता हुआ दिखाई देता है गड्ढा

साइबेरिया में याकूतिया (Yakutia) के बाटागे (Batagay) में स्थानीय लोगों ने इस विशाल गड्ढे को देखा. कुछ लोगों ने इसे दूसरी दुनिया के लिए एक दरवाजा माना. फोटो में पृथ्वी का यह विशाल गड्ढा डूबता हुआ दिखाई देता है और अपने चारों ओर की हर चीज को खींचता हुआ दिखाई देता है.

1 किमी. लंबा है गड्ढा

1980 के दशक से मापा गया बटागाइका क्रेटर (Batagica Crater) इस समय लगभग एक किलोमीटर लंबा और 86 मीटर गहरा है. ब्रिटिश अखबार द डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि विशाल क्रेटर एक पिघलने वाली पर्माफ्रॉस्ट भूमि (permafrost land) का परिणाम है, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले क्वाटरनेरी आइस एज के दौरान जमी हुई थी.

ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट

1960 के दशक में जब वन क्षेत्र को साफ किया गया, तो सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंच गई और उसे गर्म करना शुरू कर दिया. मिट्टी में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और इससे जमीन सिकुड़ गई और कम हो गई. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग (Global warming) के प्रभाव के कारण जल्द ही दुनिया भर में और 'माउथ टू हेल' दिखाई दे सकते हैं.

हर साल 10 मीटर बढ़ा है गड्ढा

जर्मनी में अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट के फ्रैंक गुंथर द्वारा 2016 में प्रस्तुत एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले दशक के मुकाबले में क्रेटर की सिर की दीवार प्रति वर्ष औसतन 10 मीटर (33 फीट) बढ़ी है और गर्म वर्षों में विकास प्रति वर्ष 30 मीटर (98 फीट) तक हो गया है.

