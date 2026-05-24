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Hindi Newsदुनियाइस हिसाब से तो नक्शे से मिट जाएगा यूक्रेन का नामोनिशान... रूस ने दाग दीं Oreshnik और Kinzhal मिसाइलें

इस हिसाब से तो नक्शे से मिट जाएगा यूक्रेन का नामोनिशान... रूस ने दाग दीं Oreshnik और Kinzhal मिसाइलें

रूस ने कई दिनों की शांति के बाद यूक्रेन पर बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा हमला बोला है. रूस ने रात में यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 24, 2026, 08:27 PM IST
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Hypersonic Oreshnik strikes by Russia on Kyiv: रूस ने कई दिनों की शांति के बाद यूक्रेन पर बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा हमला बोला है. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया है. रूसी फौजों ने इस दौरान 700 से ज्यादा ड्रोन और 50 से अधिक किंजल और ऑर्सेनिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन की संसद और आस-पास के इलाके को धुआं-धुआं कर दिया. इस भारी बमबारी से कीव के कई अंदरूनी इलाके हिल गए. इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं.

सबसे घातक मिसाइलों से हमला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक क्रूज मिसाइल कीव के दिल कहे जाने वाले सेंट्रल इलाके पर गिरी. जिसके बाद आसमान में धुएं के बड़े-बड़े गुबार उठे और यूक्रेन की सरकार के दफ्तरों और रिहायशी इलाकों के पास जोरदार धमाके सुनाई दिए. जंग शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमला माना जा रहा है.

चार तरह की मिसाइल से हमला किया: रूस

रूस ने रविवार को पुष्टि की कि उसने यूक्रेन पर रातभर चार प्रकार की मिसाइलों से हमला किया, जिनमें हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल भी शामिल थी. मॉस्को ने कहा कि यह हमला रूस के भीतर हाल ही में नागरिक ठिकानों पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई था.

रूसी सरकारी समाचार एजेंसियों के मुताबिक, इस हमले में ओरेशनिक, इस्कंदर, किंझाल और जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. इंटरफैक्स के अनुसार, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमलों का निशाना यूक्रेन के सैन्य कमांड केंद्र, एयरबेस और सैन्य औद्योगिक परिसर से जुड़े प्रतिष्ठान थे. मॉस्को ने दावा किया कि उसके सभी हमले कामयाब रहे.

यूक्रेनी एयरफोर्स के बयान के मुताबिक, कई घंटों तक हुए हमलों में 600 अटैक ड्रोन और 90 हवाई, समुद्री व जमीनी मिसाइलें शामिल थीं. यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 549 ड्रोन और 55 मिसाइलों को नष्ट या जाम कर दिया, जबकि करीब 19 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकीं.

वायुसेना ने ये भी बताया कि रूस के अस्त्राखान स्थित कासपुतिन यार लॉन्च साइट से मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. ये पूरा इलाका ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च के लिए जाना जाता है. हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर ओरेशनिक के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की.

यूक्रेनी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया

इससे इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, 'रूस ने हमले में हाइपरसोनिक ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया. एक मिसाइल कीव के बिला त्सेरकवा इलाके में गिरी, हालांकि उनका टारगेट क्या था, ये अबतक नहीं पता चल पाया है.'

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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