Hindi Newsदुनिया

Russia: अब खुलेआम पुतिन टेस्ट करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल, US को लेकर रूसी अफसरों को सुनाया डराने वाला फरमान

Nov 05, 2025, 10:41 PM IST
US-America Atomic Race: रूस और अमेरिका के बीच परमाणु तनाव एक बार फिर गहराने के संकेत मिल रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने शीर्ष अधिकारियों को संभावित परमाणु हथियार के टेस्ट पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है. यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका एटमी टेस्ट को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है.

एक्स पर सामने आया वीडियो

आरटी टीवी ने इस बेहद अहम बैठक का वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया है. इसमें रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव पुतिन को ब्रीफ करते सुने जा सकते हैं. वहीं, पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (सीटीबीटी) के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों का कड़ाई से पालन किया है. हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या कोई अन्य एटमी ताकत इस संधि का उल्लंघन कर टेस्ट करती है, तो रूस भी उसी रास्ते पर चलेगा.

पुतिन ने दिया ये आदेश

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्पेशल सर्विसेज और संबंधित नागरिक एजेंसियों को आदेश दे रहा हूं कि वे इस मुद्दे पर कुछ और जानकारी जुटाएं, सुरक्षा परिषद में उसका विश्लेषण करें और परमाणु परीक्षणों की तैयारी की संभावना पर ठोस प्रस्ताव पेश करें.'

बेलौसोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि मॉस्को को रूस की सुरक्षा के लिए अमेरिका के कदमों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए. एटमी टेस्ट की तैयारी तुरंत शुरू करना सही है.' पुतिन ने जवाब में दोहराया कि रूस लंबे समय से कहता रहा है कि वह बड़े स्तर पर एटमी हथियारों पर बैन वाली संधि का पालन करेगा, बशर्ते अन्य सदस्य इस समझौते का उल्लंघन न करें.

ट्रंप ने रूस-चीन पर लगाया था एटमी टेस्ट का आरोप

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक ट्रंप ने रूस और चीन पर 'गुप्त' परमाणु विस्फोट करने का आरोप लगाया था. हालांकि मॉस्को और बीजिंग दोनों ने इन आरोपों का खंडन किया. ट्रंप के बयान के बाद, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि मॉस्को अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों के पूरे मतलब के बारे में 'अमेरिकी पक्ष से स्पष्टीकरण' का इंतजार कर रहा है.

अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में, चीन- फ्रांस ने 1996 में और सोवियत संघ ने 1990 में एटमी टेस्ट किया था. सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अब तक कोई नया टेस्ट नहीं किया है.

(इनपुट-IANS)

