सिर्फ भारत में ही 'रसियन' की डिमांड नहीं, वहां भी इंडियंस की भारी पूंछ, कई देशों मे एक झटके मिल जाते हैं हजारों डॉलर

Russia to India Human Trafficking: मानव तस्करी सिर्फ सेक्स रैकेट चलाने या भीख मंगवाकर पैसे कमाने के लिए नहीं होती. मॉर्डन जमाने में मानव तस्करी के कई पहलू सामने आए हैं. बीते कुछ सालों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल कई देशों की कथित प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बनकर युद्ध लड़ने में हो रहा है. कहीं पासपोर्ट फाड़कर बधुंआ मजदूरी कराई जाती है तो कहीं कुछ और जुल्म होता है. पुलिस ने ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जो विदेशों में भारतीय युवकों को बेचता है. पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है.

देश में ठगी का काला धंधा कहीं कम तो कहीं ज्यादा होता है. भारत में एक्टिव ने ऐसे गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है, जो थाईलैंड से लेकर रूस तक दुनिया के कई देशों में भारतीय युवकों को बेच देते हैं. अपराधी आए दिन नए-नए तरीकों से लोगों को शिकार बनाते हैं. इनमें डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग और हनी ट्रैप अधिक हैं. कई गैंग के लोग भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाली युवाओं को खरीदकर विदेश भेज देते हैं. एक बार उनके ऑफिस में आने के बाद टेस्ट लिया जाता है. बाकायदा फिल्मी सीन जैसा माहौल बनाया जाता है, जिसकी आड़ में युवाओं को झांसे में लेकर 'कबूतरबाजी' यानी गैरकानूनी तरीके से देश के बाहर भेज दिया जाता है.

हाल ही में उत्तर भारत के कई शहरों जहां के डेरी प्रोडक्ट, लेदर वर्ल्ड फेमस है. वहां की पुलिस ने दो युवाओं को दबोचा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देते थे. जब युवा उनकी बातों में आ जाते तो उन्हें कंबोडिया और थाईलैंड में 3500 डॉलर से लेकर 4500 डॉलर यानी मात्र चार लाख में बेच देते थे. इसके बाद दूसरे देशों में बैठे इनके आका खरीदे गए युवाओं को साइबर ठगी की ट्रेनिंग देकर उनको अपने गैंग में शामिल करते थे.

पूरे भारत में अगर रसियन ऑयल यानी रूसी तेल की भारी डिमांड है तो रूस में भारी तादाद में आज भी भारतीय युवाओं की मांग है. यानी मानव तस्करी के सेक्स रैकेट वाले एंगल से इतर सालों से यूक्रेन में युद्ध में उलझे रूस में यानी रसियंस के बीच में इंडियंस मर्दों की भारी डिमांड है. 2023 से लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि कबूतरबाजी का काला धंधा करने वाले यानी डंकी रूट से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराने वाले 'भेड़िये' हरियाणा, गुजरात और अन्य भारतीय राज्यों के युवाओं को भारी सैलरी और सुविधाओं का झांसा देकर यानी मैन पावर कंसल्टेंसी के लीगल काम के जरिए इंडियंस लड़कों को रसिया में रसियंस के पास भेज दिए थे.

जबर्दस्ती सेना में भर्ती कराया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दो दिनों में भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू राज्यों के 16 युवकों के परिजन ने केंद्र सरकार से उन्हें रूस से सुरक्षित वापस लाने की अपील की है. इन युवकों को 2024 में वैध स्टडी वीजा पर रूस भेजा गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि एजेंटों ने उन्हें धोखे से वहां की सेना में भर्ती करा दिया.