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Hindi Newsदुनियायूक्रेन से लंबी जंग में रूस का खजाना खाली! पुतिन का अरबपतियों को फरमान- सरकार को दो पैसा

यूक्रेन से लंबी जंग में रूस का खजाना खाली! पुतिन का अरबपतियों को फरमान- सरकार को दो पैसा

Vladimir Putin Meeting with Rich Industrialists: यूक्रेन के साथ पिछले 4 साल से जारी जंग की वजह से उसका रक्षा बजट तेजी से सिकुड़ता जा रहा है. ऐसे में जंग जारी रखने के लिए पुतिन ने अरबपतियों से अरबों डॉलर की मदद मांगी है. एक कारोबारी ने तुरंत 1.2 अरब डॉलर के योगदान का वादा भी किया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:11 PM IST
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यूक्रेन से लंबी जंग में रूस का खजाना खाली! पुतिन का अरबपतियों को फरमान- सरकार को दो पैसा

Vladimir Putin Asked for Donations From Rich Industrialists: यूक्रेन के साथ पिछले 4 साल से चल रहे युद्ध में रूस को अब फंड की कमी होने लगी है. इस फंड का इंतजाम करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के अमीर उद्योगपतियों के साथ बंद दरवाजे में बैठक की. बैठक में पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूक्रेन के साथ जंग के कारण रूस का रक्षा बजट तेजी से खाली हो रहा है. इसलिए उन्हें संघर्ष को जारी रखने के लिए स्वैच्छिक योगदान के रूप में बड़े पैमाने पर धनराशि मुहैया करानी होगी.

1.2 अरब डॉलर योगदान देने की पेशकश

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने उद्योगपतियों से अपील की कि इस संघर्ष के वित्तीय बोझ को कम करने में वे भी हाथ बंटाएं. इस पर दो प्रमुख कारोबारियों ने तुरंत सकारात्मक जवाब दिया. उनमें से एक, सुलेमान केरिमोव नाम के अरबपति ने  1.2 अरब डॉलर देने की पेशकश की. बैठक में मौजूद बाकी उद्योगपतियों ने भी सरकार की मदद करने का आश्वासन दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, रूस में पुतिन के ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करना व्यावहारिक रूप से असंभव माना जाता है. उनके हुक्म की नाफरमानी करने से उद्योगपतियों के कारोबार और व्यक्तिगत सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है.

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'तेल से हो रहे मुनाफे को सरकार को दें'

बैठक में पुतिन ने ईरान जंग की वजह से रूसी तेल की बिक्री बढ़ने से हुए मुनाफे का भी जिक्र किया. इस युद्ध की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. जिसके चलते रूस को रोजाना 150 मिलियन डॉलर तक अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है. कुछ अनुमानों के अनुसार यह आंकड़ा 460 मिलियन डॉलर प्रतिदिन तक पहुंच सकता है.

पुतिन ने उद्योगपतियों और तेल-गैस कंपनियों को चेतावनी दी कि वे इस अप्रत्याशित लाभ को बर्बाद न करें. इस अतिरिक्त आय को बैंक ऋण चुकाने, डिविडेंड वितरित करने या अनावश्यक खर्च में न लगाएं. इसके बजाय, इसे राज्य बजट को मजबूत करने और युद्ध में देश की मदद करने के प्रयासों में इस्तेमाल करें. पुतिन ने कहा कि बाजार की स्थितियां जल्दी बदल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

अरबपतियों से ‘चंदा’ मांगकर जीतेंगे जंग!

सूत्रों के मुताबिक, उद्योगपतियों के साथ पुतिन की यह बैठक ऐसे समय में हुई जब रूस, यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को जारी रखने का फैसला कर चुका है. उसकी नजर डोनबास क्षेत्र के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने की है, जिससे यूक्रेन को हमेशा के लिए कमजोर किया जा सके. 

हालांकि, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और युद्ध के बढ़ते खर्चों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. जिससे रूस को युद्ध में दिक्कत हो रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन अपने देश के अरबपतियों से ‘चंदा’ मांगकर इस जंग को फतह करना चाहते हैं, जिससे बिना बड़े बजटीय बदलाव के युद्ध को आगे बढ़ाया जा सके.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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