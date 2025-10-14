'ट्रंप कमजोर बुद्धि का है, चापलूसी की जरूरत नहीं...', किसने और कहां डोनाल्ड की ऐसी भयंकर बेइज्जती की? बता दिया छोटा बच्चा

Russia TV ON Trump intellect: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वे यूक्रेन को लंबी दूरी की टोमाहॉक मिसाइलें दे सकते हैं, ताकि रूस के खिलाफ जंग में मदद मिले. जिसके बाद से ही रूस में ट्रंप को लेकर खूब बवाल मचा है. अब इस मामले में रूस के सरकारी टीवी चैनल पर ऐसा हंगामा मच गया. जो पूरी दुनिया में चर्चा में हैं. डेली स्टार यूके में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शो 'वन'स ओन ट्रुथ' में राजनीतिक वैज्ञानिक आंद्रेई सिडोरचिक ने ट्रंप की जमकर बेइज्जती की. उन्होंने कहा, 'हमें एक ऐसे व्यक्ति के अहंकार को सहलाना होगा जो सैलून के काउबॉय या शिशु की तरह व्यवहार कर रहा है. उसकी बुद्धि ठीक नहीं है.' ये तीखा हमला ट्रंप के हालिया डिबेट के बाद आया, जहां उन्होंने यूक्रेन को हथियार देने की बात कही थी.

'पॉकेट चेंज' जैसा साधारण है ट्रंप

सिडोरचिक ने ट्रंप को और नीचा दिखाते हुए कहा, "वह इतना साधारण है जितना जेब का सिक्का. उसे लगता है कि रूस को डराया जा सकता है." उन्होंने ट्रंप के सलाहकारों को भी निशाने पर लिया और कहा कि उनके आसपास के लोग भी यही सोचते हैं, जो कि दुखद है. यानी रूस के सरकारी टीवी पर ट्रंप को खूब कमजोर और हल्का दिखाने की कोशिश हो रही है.

पोल में डरावना खुलासा: आधे रूसी चाहते हैं नाटो पर हमला

शो में एक सर्वे भी हुआ, जिसमें चौंकाने वाला नतीजा सामने आया. 50% दर्शकों ने नाटो देशों पर हमले का समर्थन किया. ट्रंप के भड़काऊ बयानों ने रूसी जनता को और भड़काया दिया है. सिडोरचिक ने कहा, "हमारे लोग, जो सत्ता में नहीं हैं, अपनी राय में आजाद हैं. उन्हें ट्रंप की चापलूसी की जरूरत नहीं." प्रेजेंटर रोमन बाबायन ने कहा, "टोमाहॉक शायद यूक्रेन न पहुंचे, लेकिन ट्रंप हमें वक्त दे रहे हैं. हमारी सेना आगे बढ़ रही है."

रूस का दावा: यूरोप लौटाएगा सारा पैसा

प्रोफेसर आंद्रेई कोश्किन ने यूक्रेन जंग के बाद यूरोप और अमेरिका द्वारा जब्त रूसी संपत्ति पर बात की. उन्होंने दावा किया, "यूरोप सब कुछ ब्याज समेत लौटाएगा." मेहमानों ने सहमति जताई, जिससे लगता है कि क्रेमलिन को भरोसा है कि वक्त उनके साथ है. रूस मानता है कि जंग में आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी.

शांति की बात सिर्फ दिखावा?

ट्रंप ने दावा किया था कि वे दोबारा चुने गए तो शांति डील कर देंगे, लेकिन रूसी पंडितों को ये भरोसा नहीं. पत्रकार एवगेनिया वोल्गिना ने कहा, "पश्चिम सिर्फ दिखावा करता है कि उसे शांति चाहिए. ये मनोवैज्ञानिक चाल है. शांति की बात सिर्फ हम कर रहे हैं, अमेरिका और यूरोप को इसकी जरूरत नहीं है."