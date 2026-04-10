रूस-यूक्रेन जंग थमी? पुतिन ने घोषित किया सीजफायर, कितने दिन बंद रहेगा युद्ध?

Russia-Ukraine Ceasefire: ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम से दुनिया को थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब एक और सुकून देने वाली खबर सामने आई है. इस बार बात रूस और यूक्रेन के बीच अस्थायी सीजफायर की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (10 अप्रैल) को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रूस दो दिनों के लिए यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई रोक देगा. हालांकि यह फैसला स्थायी शांति का संकेत नहीं है, बल्कि एक अस्थायी कदम है, जिसे त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल, सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस छोटे से विराम का जमीनी हालात पर कितना असर पड़ता है. क्या यह सीजफायर लोगों को कुछ राहत दे पाएगा या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों की खामोशी बनकर रह जाएगा.

क्रेमलिन ने एक अहम घोषणा करते हुए बताया है कि रूस ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर अस्थायी युद्धविराम का फैसला लिया है. जारी बयान के अनुसार, यह सीज़फायर 11 अप्रैल की शाम 4 बजे से शुरू होगा और 12 अप्रैल के अंत तक प्रभावी रहेगा. यानी करीब 32 घंटे तक रूस की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी. रूस ने साथ ही उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी इस पहल का सम्मान करेगा और इस दौरान किसी भी तरह के हमले से परहेज़ करेगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. ऑर्थोडॉक्स ईस्टर ईसाई समुदाय का एक बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जिसे गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. रूस और यूक्रेन, दोनों ही देशों में यह पर्व जूलियन कैलेंडर के अनुसार 12 अप्रैल को मनाया जाएगा.

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सीजफायर पर कैसा रहा जेलेंस्की का रुख?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सीजफायर पर सकारात्मक लेकिन शर्तों वाला रुख दिखाया है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने बार-बार ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के दौरान युद्धविराम (सीजफायर) का प्रस्ताव दिया है और अगर रूस भी इसी तरह कदम उठाता है तो यूक्रेन भी उसी अनुसार कार्रवाई करेगा. उनका कहना था कि

यूक्रेन पहले भी ईस्टर पर अस्थायी युद्धविराम का प्रस्ताव दे चुका है

अगर रूस हमले रोकता है तो यूक्रेन भी जवाबी कदम नहीं उठाएगा

लोगों के लिए ऐसा ईस्टर जरूरी है जिसमें कोई खतरा न हो

असली शांति की दिशा में ठोस कदम होने चाहिए, सिर्फ अस्थायी घोषणा नहीं

किसने की सीजफायर की पहल?

वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया कि यदि ईस्टर के बाद रूस फिर से हमले शुरू करता है तो स्थिति फिर बिगड़ सकती है.दूसरी तरफ, रूस की ओर से सीजफायर की पहल को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय आया है जब युद्ध लंबे समय से चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें भी जारी हैं.

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