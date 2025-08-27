रूस-यूक्रेन जंग कब हो जाएगी खत्म! अमेरिका ने क्या बताई सच्चाई, इस सप्ताह क्या बड़ा होने वाला है?
Advertisement
trendingNow12898682
Hindi Newsदुनिया

रूस-यूक्रेन जंग कब हो जाएगी खत्म! अमेरिका ने क्या बताई सच्चाई, इस सप्ताह क्या बड़ा होने वाला है?

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से चल रही जंग अभी तक नहीं रुकी है. ट्रंप ने जिस तरह से दोनों देशों के बीच पहल की है, उससे लग रहा है. कुछ नतीजा निकल आए. इसी बीच इस सप्ताह कुछ बड़ा होने वाला है. जानें पूरी बात. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस-यूक्रेन जंग कब हो जाएगी खत्म! अमेरिका ने क्या बताई सच्चाई, इस सप्ताह क्या बड़ा होने वाला है?

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से चल रही जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला.अब अमेरिका इस मसले को सुलझाने की दिशा में नए सिरे से कोशिश कर रहा है. इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक होने जा रही है, जो शांति की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को बताया, "मैं इस सप्ताह न्यूयॉर्क में यूक्रेनी प्रतिनिधियों से मिलूंगा." उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, या शायद उससे पहले, कोई शांति समझौता हो सकता है.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विटकॉफ ने बताया कि यूक्रेन रूस के शांति प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, और रूस ने भी इस जंग को खत्म करने की इच्छा दिखाई है.लेकिन, उन्होंने यह भी साफ किया कि यह मसला सिर्फ क्षेत्रीय विवाद से कहीं ज्यादा जटिल है, और अंतिम फैसला कीव को ही लेना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

19 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी.इस दौरान दोनों ने मॉस्को और कीव के बीच सीधी बातचीत को जारी रखने की बात दोहराई. रूस के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह बातचीत ट्रंप की पहल पर हुई थी.उशाकोव ने बताया कि ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दी.

पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और शांति की दिशा में प्रगति की सराहना की.  हालांकि, अभी तक कोई ठोस तारीख या समयसीमा तय नहीं हुई है कि यह जंग कब खत्म होगी.ट्रंप ने हाल ही में दो हफ्ते की समयसीमा का जिक्र किया था, जिसमें वह शांति वार्ता की प्रगति का आकलन करेंगे, लेकिन कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ.न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, और शांति की संभावना अभी अनिश्चित है.  

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को को यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करना होगा, जिसे जेलेंस्की ने खारिज कर दिया.वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, ट्रंप की कोशिशें रूस के पक्ष में ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन कोई अंतिम प्रस्ताव तय नहीं हुआ है.  

इस बैठक से उम्मीद है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जंग को खत्म करने में अभी वक्त लग सकता है. यूक्रेन का कहना है कि वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, जबकि रूस कुछ इलाकों पर कब्जे की शर्त रख रहा है. यानी अभी जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं है, बस अभी अमेरिका संभावना बता रहा है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine conflict

Trending news

तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
;