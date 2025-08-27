रूस-यूक्रेन जंग कब हो जाएगी खत्म! अमेरिका ने क्या बताई सच्चाई, इस सप्ताह क्या बड़ा होने वाला है?

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से चल रही जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला.अब अमेरिका इस मसले को सुलझाने की दिशा में नए सिरे से कोशिश कर रहा है. इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक होने जा रही है, जो शांति की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को बताया, "मैं इस सप्ताह न्यूयॉर्क में यूक्रेनी प्रतिनिधियों से मिलूंगा." उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, या शायद उससे पहले, कोई शांति समझौता हो सकता है.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विटकॉफ ने बताया कि यूक्रेन रूस के शांति प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, और रूस ने भी इस जंग को खत्म करने की इच्छा दिखाई है.लेकिन, उन्होंने यह भी साफ किया कि यह मसला सिर्फ क्षेत्रीय विवाद से कहीं ज्यादा जटिल है, और अंतिम फैसला कीव को ही लेना होगा.

19 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी.इस दौरान दोनों ने मॉस्को और कीव के बीच सीधी बातचीत को जारी रखने की बात दोहराई. रूस के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह बातचीत ट्रंप की पहल पर हुई थी.उशाकोव ने बताया कि ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दी.

पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और शांति की दिशा में प्रगति की सराहना की. हालांकि, अभी तक कोई ठोस तारीख या समयसीमा तय नहीं हुई है कि यह जंग कब खत्म होगी.ट्रंप ने हाल ही में दो हफ्ते की समयसीमा का जिक्र किया था, जिसमें वह शांति वार्ता की प्रगति का आकलन करेंगे, लेकिन कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ.न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, और शांति की संभावना अभी अनिश्चित है.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को को यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करना होगा, जिसे जेलेंस्की ने खारिज कर दिया.वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, ट्रंप की कोशिशें रूस के पक्ष में ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन कोई अंतिम प्रस्ताव तय नहीं हुआ है.

इस बैठक से उम्मीद है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जंग को खत्म करने में अभी वक्त लग सकता है. यूक्रेन का कहना है कि वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, जबकि रूस कुछ इलाकों पर कब्जे की शर्त रख रहा है. यानी अभी जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं है, बस अभी अमेरिका संभावना बता रहा है.