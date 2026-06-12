'भारतीय हथियारों से कभी यूरोप पर हमला नहीं हुआ...', रूस-यूक्रेन की जंग के सवाल पर बोले जयशंकर

S Jaishankar: रूस और यूक्रेन में सालों से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध को खत्म करने की कई बार पहल की गई लेकिन इसके बावजूद भी जंग नहीं खत्म हुई. बीते दिन यूक्रेन पर रूस ने एक और बड़ा हमला किया था. इसी बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में कहा कि यूरोप कई सालों से ऐसे हथियार बेच रहा है, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है. हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया है.
इसके अलावा जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? तो उन्होंने कहा कि वे कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदते हैं.
I buy oil based on cost & availability, Jaishankar when asked why India buying Russian oil https://t.co/8PaTPgBlUO
जब विदेश मंत्री से कहा गया कि ऐसा माना जा रहा है कि रूस-यूक्रेन को लेकर यूरोप में ऐसा माना जा रहा है कि भारत दोनों पक्षों के बीच एक नैतिक समानता बनाने की कोशिश कर रहा है. तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह बहुत बुरा है, इसे रुकना चाहिए. इसके बाद उनसे तेल को लेकर भी सवाल किया गया. तब उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट से तेल खरीद रहे थे. जो हमारा पारंपरिक सप्लायर था.
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय हथियारों से कभी भी यूरोपीय देश पर हमला नहीं हुआ. यूरोपीय देश आज भी ऐसे हथियार बेचते हैं जिससे भारत पर हमला होता है और पिछले कई सालों से ऐसा काम हो रहा है.
इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? तो उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा. भारत तेल की लागत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता है. भारत किसी दबाव या नैरेटिव को नहीं मानता. साथ ही साथ कहा कि भारत कीमत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता है. अमेरिका ने भी कभी खुद भारत से आग्रह किया था कि रूस से तेल खरीद लो.