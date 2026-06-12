'भारतीय हथियारों से कभी यूरोप पर हमला नहीं हुआ...', रूस-यूक्रेन की जंग के सवाल पर बोले जयशंकर

S Jaishankar: रूस और यूक्रेन में सालों से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध को खत्म करने की कई बार पहल की गई लेकिन इसके बावजूद भी जंग नहीं खत्म हुई. बीते दिन यूक्रेन पर रूस ने एक और बड़ा हमला किया था. इसी बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख के बारे में कहा कि यूरोप कई सालों से ऐसे हथियार बेच रहा है, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है. हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया है.