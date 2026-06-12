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'भारतीय हथियारों से कभी यूरोप पर हमला नहीं हुआ...', रूस-यूक्रेन की जंग के सवाल पर बोले जयशंकर

Russia-Ukraine Conflict: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि यूरोप कई सालों से ऐसे हथियार बेच रहा है, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है. हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:46 AM IST
'भारतीय हथियारों से कभी यूरोप पर हमला नहीं हुआ...', रूस-यूक्रेन की जंग के सवाल पर बोले जयशंकर

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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