नए साल की रात खून से लाल रूस! खेरसॉन में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 24 की मौत 50 से ज्यादा लोग घायल

New Year attack Russia: रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला 2026 की शुरुआत में नए साल की रात के बाद हुआ. खेरसॉन क्षेत्र के एक तटीय गांव खोरली में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. इसी दौरान ड्रोन के जरिए एक कैफे और एक होटल को निशाना बनाया गया. मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 24 लोगों की जान चली गई. 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.

रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि घायलों में 6 से 17 साल की उम्र के 6 बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है. मंत्रालय का कहना है कि यह हमला पहले से तय था और जानबूझकर उस जगह को चुना गया जहां आम लोग नए साल का जश्न मना रहे थे.

रूस का आरोप

रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंत्रालय ने इस हमले को आम लोगों के खिलाफ किया गया एक और आतंकी हमला बताया है. रूस का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया गया है. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस हमले को बेहद अमानवीय बताया है. उन्होंने यूक्रेन पर नफरत फैलाने और आम लोगों को जानबूझकर मारने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर भी आरोप लगाए कि वे यूक्रेन को समर्थन देकर ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार हैं.

तबाही का मंजर

खेरसॉन क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने बताया कि कुल तीन ड्रोन कैफे और होटल पर गिरे थे. इनमें से एक ड्रोन में आग लगाने वाला सामान था जिससे वहां बड़ी आग लग गई. आग की वजह से नुकसान और भी ज्यादा बढ़ गया था.

यूक्रेन की ओर से जवाब नहीं

इस घटना पर यूक्रेन की सेना की ओर से अभी तक कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, यूक्रेन ने अलग से यह जरूर कहा है कि उसने रात के समय रूस के क्रास्नोदार इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है. उस हमले से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अभी किया जा रहा है.

खेरसॉन को लेकर विवाद

खेरसॉन उन 4 इलाकों में से एक है जिनके बारे में रूस ने 2022 में दावा किया था कि वह उन्हें अपने देश में शामिल कर चुका है. इस इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है. इस हमले ने नए साल की खुशियों को मातम में बदल दिया है. एक बार फिर युद्ध में आम लोगों की जान जाने का मुद्दा सामने ला दिया है.

