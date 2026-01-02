Advertisement
trendingNow13061008
Hindi Newsदुनियानए साल की रात खून से लाल रूस! खेरसॉन में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 24 की मौत 50 से ज्यादा लोग घायल

नए साल की रात खून से लाल रूस! खेरसॉन में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 24 की मौत 50 से ज्यादा लोग घायल

New Year attack Russia: रूस के खेरसॉन इलाके में नए साल के जश्न के दौरान एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है. रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से किए गए इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है. जिनमें 1 बच्चा भी शामिल है. वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. हमला एक कैफे और होटल पर हुआ, जहां लोग नया साल मना रहे थे. रूस ने इसे आम लोगों पर किया गया आतंकी हमला बताया है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल की रात खून से लाल रूस! खेरसॉन में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 24 की मौत 50 से ज्यादा लोग घायल

New Year attack Russia: रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला 2026 की शुरुआत में नए साल की रात के बाद हुआ. खेरसॉन क्षेत्र के एक तटीय गांव खोरली में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. इसी दौरान ड्रोन के जरिए एक कैफे और एक होटल को निशाना बनाया गया. मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 24 लोगों की जान चली गई. 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है.

रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि घायलों में 6 से 17 साल की उम्र के 6 बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है. मंत्रालय का कहना है कि यह हमला पहले से तय था और जानबूझकर उस जगह को चुना गया जहां आम लोग नए साल का जश्न मना रहे थे.

रूस का आरोप
रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंत्रालय ने इस हमले को आम लोगों के खिलाफ किया गया एक और आतंकी हमला बताया है. रूस का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया गया है. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस हमले को बेहद अमानवीय बताया है. उन्होंने यूक्रेन पर नफरत फैलाने और आम लोगों को जानबूझकर मारने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर भी आरोप लगाए कि वे यूक्रेन को समर्थन देकर ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तबाही का मंजर
खेरसॉन क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने बताया कि कुल तीन ड्रोन कैफे और होटल पर गिरे थे. इनमें से एक ड्रोन में आग लगाने वाला सामान था जिससे वहां बड़ी आग लग गई. आग की वजह से नुकसान और भी ज्यादा बढ़ गया था.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन के साथ जंग में होगी हमारी जीत, सैनिकों को कहा-हीरोज; पुतिन का नए साल का पैगाम

 

यूक्रेन की ओर से जवाब नहीं
इस घटना पर यूक्रेन की सेना की ओर से अभी तक कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, यूक्रेन ने अलग से यह जरूर कहा है कि उसने रात के समय रूस के क्रास्नोदार इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है. उस हमले से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अभी किया जा रहा है.

खेरसॉन को लेकर विवाद
खेरसॉन उन 4 इलाकों में से एक है जिनके बारे में रूस ने 2022 में दावा किया था कि वह उन्हें अपने देश में शामिल कर चुका है. इस इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है. इस हमले ने नए साल की खुशियों को मातम में बदल दिया है. एक बार फिर युद्ध में आम लोगों की जान जाने का मुद्दा सामने ला दिया है.

यह भी पढ़ें: 'पुतिन के घर पर हमला' कहीं रूस का फाल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं? CIA के खुलासे से हिला क्यों हिल गया पूरा नैरेटिव

 

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

New Year attack Russia

Trending news

DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल