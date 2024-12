हाथों में नीले-पीले झंडे, थके चेहरे...नए साल से पहले रूस-यूक्रेन ने छोड़े एक दूसरे के सैनिक, कब थमेगी जंग?

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन एक लंबे अरसे से जंग के हालात से गुजर रहे हैं. हाल ही में खबर आई है कि रूस और यूक्रेन ने जंग बंदियों की अदला-बदली की है जिसमें सैकड़ों कैदियों को रिहा किया गया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कैदियों की अदला-बदली का यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात की मदद से किया गया है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कैदियों की अदला-बदली में सैन्यकर्मी, सीमा रक्षक, राष्ट्रीय रक्षक और दो नागरिकों समेत कुल 189 यूक्रेनी कैदियों को रिहा किया गया है. उन्होंने अदला-बदली में मदद के लिए यूएई को धन्यवाद दिया. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अदला-बदली के तहत 150 रूसी सैनिकों को कैद से मुक्त किया गया. प्रत्येक पक्ष ने 150 लोगों को रिहा किया, हालांकि तादाद में अंतर का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया.

ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा,'हम सभी को रूसी कैद से मुक्त कराने के लिए काम कर रहे हैं. हम किसी को नहीं भूलते.' उन्होंने बस में बैठे यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें से कुछ ने देश के नीले और पीले रंग के झंडे पकड़े हुए थे. ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी कैद से आजाद हुए लोगों में ओडेसा के काला सागर बंदरगाह के पास स्नेक द्वीप के रक्षक शामिल थे, जिस पर रूस ने अपने आक्रमण के शुरुआती दिनों में कब्ज़ा कर लिया था. साथ ही इनमें वे सैनिक भी शामिल थे जिन्होंने मारियुपोल शहर की रक्षा की थी.

Those who defended Azovstal and Mariupol, the Chornobyl NPP, Zmiinyi Island, and our servicemen from various frontline directions. And two civilians who were captured by the Russians in Mariupol.

189 Ukrainians are back home. 189 families are happy again.

I am grateful to our… pic.twitter.com/O4cya3zhZP

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2024